Una vez que el Gobierno derogue el delito de sedición, el siguiente paso tendrá que darlo el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre si caída la sedición del Código Penal por decisión personal de Pedro Sánchez queda igualmente sin efecto el delito de malversación por el que los golpistas catalanes fueron también condenados. Si así fuera, Oriol Junqueras y el resto de golpistas verían totalmente despejado su horizonte penal y podrían volver a la política al quedar anuladas las penas de inhabilitación para cargo público. Es una cuestión crucial, porque si, por el contrario, el Tribunal Supremo considera que la derogación del delito de sedición no arrastra al de malversación, que se mantiene, la inhabilitación seguiría en vigor y Oriol Junqueras vería frustrada su intención de aspirar a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Pues bien: OKDIARIO está en condiciones de afirmar que la postura de la Fiscalía del Supremo será la de considerar que el delito de malversación sigue plenamente vigente, con la consiguiente prohibición para que los condenados -luego indultados por Sánchez- puedan aspirar a cargos públicos al seguir inhabilitados. Si el Supremo hace suyo el argumento del Ministerio Público, el plan de Sánchez para contentar a ERC se iría al traste, porque el objetivo de los sediciosos -una vez en la calle- no es otro el que de regresar a la política. En ese caso, Sánchez no tendría otro remedio que reformar el delito de malversación, rebajándolo a la medida de los golpistas. Que Pedro Sánchez es capaz de todo resulta indudable, pero no es menos cierto que un revés del Supremo obligaría al presidente a una nueva cesión ante los golpistas. Que el presidente no tiene límites en su ofensiva contra el marco constitucional es obvio, pero del Tribunal Supremo y de la Fiscalía de esta institución -que ha hecho gala de una independencia que merece ser valorada- cabe esperar que al menos se lo pongan más difícil.