La Fiscalía del Supremo arruina el plan de Sánchez y Junqueras

Pedro Sánchez se plegó dócilmente al plan de los independentistas consistente en derogar el delito de sedición y reformar el de malversación para que Oriol Junqueras, que cumple una condena por inhabilitación de 13 años, pueda presentarse las elecciones autonómicas en 2025, pero este plan puede verse frustrado en la revisión de la condena que debe realizar el Supremo. Ya decíamos en un anterior editorial que la Fiscalía del Supremo no estaba dispuesta a pasar por el aro y que su intención era que la inhabilitación para el cabecilla de los golpistas fuera la más alta: 13 años. Y los fiscales no ceden, por lo que Oriol Junqueras no conseguiría su propósito de concurrir a los comicios. Todo un chasco imprevisto para quienes subvirtieron el orden constitucional y han encontrado en el presidente del Gobierno su mejor aliado.

Según ha podido saber OKDIARIO, el Ministerio Público adaptará los hechos acaecidos en 2017 en Cataluña al nuevo marco legal, pero eso no se traducirá en una reducción del tiempo de inhabilitación para el líder separatista. La Fiscalía pedirá al Alto Tribunal que, tras la revisión de la sentencia de Oriol Junqueras, la condena de inhabilitación sea de 13 años debido a la gravedad de los hechos ocurridos en el otoño de 2017. De esta manera, si el Tribunal Supremo adopta esta petición, los planes de los socios independentistas de Sánchez se verán truncados y la estrategia de Pedro Sánchez de asegurarse el apoyo de los separatistas se complicará en un año electoral clave para sus aspiraciones políticas.

Después de reformar el Código Penal para ofrecerles una solución a la carta a los golpistas catalanes, si el Tribunal Supremo acepta la petición de la Fiscalía todos los cálculos de Pedro Sánchez pueden saltar por los aires. Se las prometían muy felices, pero han topado con la Justicia. El Estado de Derecho puede erigirse en un muro de contención frente al ignominioso plan trazado a pachas por Pedro Sánchez y una cuadrilla de golpistas.