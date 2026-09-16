‘Fauda’: fue peor de lo que has visto

La quinta temporada de Fauda, ​​estrenada en todo el mundo en Netflix, ha logrado algo que dos años de diplomacia, comunicados oficiales y vídeos reales no consiguieron apenas: introducir en el imaginario colectivo de los espectadores de Europa, América Latina y hasta del mundo árabe (es número 1 en Líbano y obtiene puestos destacados en Jordania, Emiratos y otros Estados árabes) una aproximación auténtica y emotiva a la masacre del 7 de octubre del 2023. Los episodios 7 y 8, que con advertencias al telespectador reconstruyen aquel día, han generado conmoción, lágrimas y un repentino apoyo a Israel en las redes sociales de los Países Bajos, Alemania, Brasil e Italia. Como escribió el influencer israelí Lee Malach, su feed se llenó de tuits de holandeses y alemanes en estado de shock, sorprendidos por lo poco que sabían de verdad de lo sucedido y expresando su solidaridad. El dibujante brasileño Luciano Pires declaró que la ficción nos introduce directamente en el horror de un modo que los videos reales, muchos filmados por los propios terroristas, no lograron penetrar.

Es un fenómeno revelador. Fauda no ha inventado nada. Los creadores Lior Raz y Avi Issacharoff reescribieron por completo la temporada tras el ataque. Los mismos miembros del elenco y del equipo estuvieron en los lugares asaltados aquel día o combatieron incluso contra los terroristas. Las escenas que se ven se basan en testimonios auténticos y en realidades documentadas como la invasión de los kibutz, el caos, las muertes o el colapso inicial de la seguridad. Como he dicho, se nos advierte en la pantalla que esos dos episodios pueden saltarse sin que el relato se altere. Es muy discutible, y, además, son los mejor valorados. Sin embargo, Fauda ofrece sólo un atisbo del infierno. Apenas insinúa las violaciones grupales, las familias quemadas vivas, las torturas y mutilaciones, las matanzas de niños ante sus padres. Es como si, tras el Holocausto, se empezaran a hacer películas o libros que mostraran el horror sin descubrir aún las cámaras de gas o la vida cotidiana en los campos de exterminio. Los creadores trataron de acercarse lo máximo posible a la verdad sin convertir la serie en una snuff movie porque «el horror real no se puede representar del todo».

Para quienes no vieron las filmaciones de los terroristas ni escucharon a los supervivientes, la ficción actúa como una puerta de entrada pudorosa pero, como vemos, efectiva. Este contraste resulta aún más revelador frente a documentales como Naza, premiado en Venecia, que presenta unas acusaciones anónimas de «genocidio» contra el ejército israelí, calificadas por las FDI como falsas o no verificables. Mientras una producción se reivindica como un documental verídico y recibe ovaciones, la ficción de Fauda resulta más fiel a los hechos porque sus actores estuvieron allí y las escenas se anclan totalmente en la realidad. La ficción, paradójicamente, se convierte en un vehículo eficaz para la verdad.

Tras el 7 de octubre y la sorpresa ante una opinión pública inusitada e inexplicablemente hostil a Israel se ofrecieron ruedas de prensa y el material gráfico más duro que se había visto en décadas. Pero sólo con una filmación dramatizada, con personajes con los que el espectador puede identificarse, la magnitud de lo ocurrido podría empezar a calar. Fauda demuestra que la cultura popular puede lograr lo que la hasbará institucional no ha conseguido. Israel deberá seguir encontrando formas de administrar esta memoria sin censura, pero con inteligencia narrativa. Para que el europeo «bien pensante», y especialmente el que se alinea con una izquierda islamizada, se enfrente a una abominación que ha preferido ignorar. El 7 de octubre no fue un movimiento de «resistencia», sino una masacre deliberada de civiles indefensos, mujeres embarazadas y niños de pecho. Mientras otros medios fracasan, la ficción de Fauda está haciendo que millones, por fin, abran los ojos.