¿Y esto no es un delito de agresión sexual?

El pasado jueves, 4 de diciembre, el futbolista del Celta Hugo Mallo fue condenado por un delito de abusos sexuales por haberle palpado los pechos a la mujer que hacía de mascota del Espanyol en la presentación de un partido de Liga. Esta condena en firme llegaba sólo horas después de que el miércoles, en pleno prime time televisivo en el primer canal de la televisión pública española, el actor y director de cine Eduardo Casanova tratase de tocarle los genitales al presentador del programa La Revuelta al grito de «¡ay, que te cojo la churra!», sin que ninguna voz de la izquierda, tan vigilante ante hechos similares cuando los protagonistas no son de su cuerda, haya sido escuchada criticando esa actuación.

Ese presunto abuso sexual, de manual según los estándares actuales, no fue el único que el multisubvencionado Eduardo Casanova protagonizó en ese mismo programa. En otro momento de la entrevista, el actor se dirigió hacia el presentador, David Broncano, con el objetivo de plantarle un beso en los morros mientras balbuceaba «eres una buena persona». Casanova le cogió del cuello y por dos ocasiones trató de acercarse a la boca de Broncano quien, visiblemente incómodo, se lo quitó de encima recurriendo a la fuerza.

En la poco más de media hora que duró la entrevista, los espectadores de la televisión pública vieron más acciones ofensivas, grotescas y potencialmente delictivas que las que, por ejemplo, le costaron el puesto a un presidente de la Federación Española de Fútbol por su esperpéntico comportamiento en el caso Jenni Hermoso. El sepulcral silencio de quienes se dicen concienciados ante las acciones de un actor que siempre se ha significado por su filiación política (ha celebrado victorias electorales del PSOE y ha calificado a dirigentes de Vox de «personajes repugnantes») sólo señala, una vez más, que las agresiones sexuales sólo son consideradas como tales dependiendo de quién las pueda haber cometido.