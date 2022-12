Este Gobierno es el único animal que tropieza mil veces con la misma piedra

Hay una evidencia: el covid se extiende exponencialmente por China -250 millones de casos en tan sólo un mes- y el Gobierno socialcomunista sigue con la misma falta de reflejos de hace casi tres años, a remolque de los acontecimientos. Como si la experiencia no hubiera servido de casi nada. De nuevo, la Comunidad de Madrid se adelanta al Ministerio de Sanidad, al que ha pedido que no se conforme sólo con solicitar la pauta completa de vacunación o una PCR negativa en origen a los pasajeros provenientes de China, sino que también realice un cribado con test de antígenos al pasaje y, en caso de que detecte un positivo, se le someta a una nueva prueba PCR. Parece lógico: es necesario obtener muestras del virus con el que llegan contagiados para secuenciarlo en un laboratorio y descubrir si se trata de una variante que pueda resultar potencialmente peligrosa.

Y es que los 250 millones de contagios en China pueden ser de una cepa Omicron, pero también de una variante nueva. Y es primordial identificarla para conocer si las vacunas actuales sirven para combatirla. Puro sentido común. El Gobierno madrileño ha trasladado con urgencia al Ministerio de Sanidad una propuesta para que se realice un cribado en todos los vuelos procedentes de China. Eso es lo que le han trasmitido a la ministra Darias los consejeros de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y de Cataluña, Manel Balcells. Lo sorprendente es que Sanidad no haya sido capaz todavía de concretar qué medidas tomará en aeropuertos para evitar la entrada de pasajeros contagiados de coronavirus procedentes de China, ni cuándo comenzará a aplicarlas.

La inacción del Ejecutivo socialcomunista agita, de pronto, todos los fantasmas del pasado. ¿Será posible que no hayan aprendido de la tragedia de los últimos años? Parece que el Gobierno de Sánchez es el único animal capaz de tropezar mil veces con la misma piedra. Volvemos a estar a ciegas, porque si no se conoce qué variante del virus proviene actualmente de China estaremos, otra vez, atados de pies y manos. Más aún cuando crece el temor a que China no esté notificando toda la información que conoce sobre ese explosivo brote que ha saturado los hospitales de todo el país. Pedirle a este Gobierno capacidad de reacción es inútil: su constante es ir siempre por detrás de los problemas. Sólo son rápidos vendiendo humo. Eso, lo bordan.