España se abraza a Ceuta, Sánchez a Marruecos

Más de 260 municipios de España han llamado a la movilización ciudadana este miércoles 2 de septiembre en apoyo a Ceuta, una convocatoria que nunca como ahora adquiere una dimensión tan patriótica, ante la amenaza que se cierne sobre la ciudad autónoma tras la masiva entrada de inmigrantes ilegales del pasado 30 de julio y la parálisis de un Gobierno sobrepasado y sometido a Marruecos. La iniciativa «Por Ceuta» incluye actos frente a ayuntamientos de todo el país y una programada específicamente en Madrid capital frente al Congreso de los Diputados y otra prevista en Bruselas frente al Parlamento.

Estamos ante un acto de reivindicación nacional en su sentido más amplio, porque no estamos sólo ante una crisis migratoria, sino ante una descomunal crisis de Estado que obliga a demandar soluciones urgentes en auxilio de una ciudad invadida y a defender la inquebrantable españolidad de un territorio amenazado. Porque lo grave, más allá de la situación desesperada en que se encuentra Ceuta, viene derivada del hecho de que el presidente del Gobierno se ha erigido en el mayor defensor de Marruecos, nación que ha movido los hilos del asalto masivo.

Eso es lo auténticamente inquietante: mientras España se abraza a Ceuta, Sánchez se abraza a Marruecos, lo que otorga tintes inéditos a la vieja reivindicación del régimen de Rabat. No es de extrañar que el PSOE haya presionado para que sus cargos en ayuntamientos no apoyen la iniciativa en respaldo a Ceuta y que el delegado del Gobierno en Madrid, el amigo de los proetarras de Bildu, haya torpedeado la manifestación a la que Feijóo y Abascal han confirmado que asistirán. Es una infamia, una mayúscula indignidad, pero también es la prueba del nueve de que el sanchismo ha abdicado de su defensa del interés nacional para emprender una peligrosa huida a ninguna parte que pasa por abandonar a su suerte a Ceuta y ponerse del lado de Marruecos, país que mueve los hilos de esa marioneta sin principios en que se ha convertido el presidente del Gobierno. Esa, sin duda, es nuestra mayor amenaza.