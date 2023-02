El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, recoge el guante de la entrevista que Jordi Évole realizó el pasado domingo a la periodista de El País, Maruja Torres, a la que utilizó de «tonta útil» para atacar de nuevo a Inda. Évole está dolido porque desde este diario se le señaló como amigo de Otegi tras la última gala de los Goya: «Évole, no te voy a llamar ‘hijo de puta’ como tú haces conmigo, sólo insisto: eres amigo de ETA», ha dicho Inda.

«Jordi Évole hace un montaje de los suyos para llamarme hijo de puta, y para decirme que soy el periodista más malo del mundo», empieza el director de OKDIARIO. «Olvidando, querido Jordi, que he sacado el caso Undargarin, los sobresueldos en Génova,13, los sms de Rajoy a Bárcenas, el caso Pujol, el caso Neymar, el caso Paco Granados, el caso Ignacio González, el caso Juan Carlos I, el casoplón del señor Iglesias o el vídeo de Cristina Cifuentes robando, o el caso Kitchen que ahora se está juzgando en la Audiencia Nacional». Y se pregunta: «¿Dónde estabais vosotros?».

«Yo no me voy a poner a tu altura, yo no te voy a llamar hijo de puta, me da igual cómo fuera tu madre; tampoco lo voy a hacer con Maruja Torres», prosigue. Y ha recalcado a Évole que «lo que te molesta es que tú eres amigo de Otegi, del que era jefe de la banda terrorista ETA. Eso es lo que te molesta, y te lo repito: eres un filoetarra. Y me alegra, querida Maruja, que hayas aclarado que no eres una borracha», concluye.

Lo cierto que es Évole entrevistó dos veces al líder etarra, y aunque Arnaldo Otegise negó a condenar la violencia terrorista, no fue impedimento para que el agitador catalán saliera fotografiado con él y su equipo en fraternal abrazo. Évole también fue mencionado por Pablo Iglesias, otro notorio filoetarra, como uno de los profesionales «a los que más admira», junto con «la gente del Gara».