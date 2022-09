A las dos es la cita

Aparcamos a Robert Sarver, al Consell Insular de Mallorca y asuntos varios que directamente no tienen que ver con el balón y nos centramos en la visita del Almería que, para que no se queje nadie, también le han puesto su próximo partido en casa contra el Rayo a las dos de la tarde. No nos desviemos.

Con la venta de Sadiq a la Real Sociedad a Rubi, entrenador, le han hecho un traje. El jeque ha hecho caja con el traspaso, ya la hizo con Darwin Nuñez, pero invierte el dinero en no se sabe qué porque el equipo se ha debilitado claramente. Fernando, con buen rendimiento, ha tomado el relevo de Makaridze, el portero fichado por la Ponferradina, pese a ganar la partida a otros clubs en la contratación de Pacheco, cancerbero del Alavés. El exmallorquinista Pozo juega de lateral derecho y Akieme, con Centelles lesionado, por el otro lado. Babic, internacional por Serbia, cierra por el centro junto a un Rodrigo Ely muy lento y pesado.

Le han dado la batuta a Eguaras no sé si en detrimento de Melero,el buen medio del Levante. Han intercambiado con el Espanyol a Lazo por Embarba sin que quede claro cuál de los dos equipos ha salido ganando. Robertone y Samu Costa echan gasolina a este motor que no acaba de arrancar. Arriba se ha quedado el veloz Ramazani, más rápido que Sadiq, al que echarán de menos, pero sin la misma capacidad por arriba y menor poder resolutivo. Atisbo problemas si no puntúa en Palma y confirma en la siguiente jornada, después del parón.

En el Mallorca no están Battaglia ni los lesionados de larga duración Greif, Kadawere y Amath. Como bien dice Aguirre: «estamos como al principio». No debería notarse la ausencia del argentino y menos jugando en casa. Sin cambiar el dibujo, Baba es su sustituto natural aunque, con Galarreta en el campo, también podría salir un zaguero para alinearse por delante de la defensa. Para eso servía Sedlar, pero ya no está. Puesto que tampoco hay mucho donde elegir, no caben revoluciones. Además de Rajkovic, Mafeo, Valjent, Raillo, Nastasic o Copete, Costa, Dani Kang-in y Muriqi, son seguros, salvo imprevistos.

Arbitro internacional: Martínez Munuera, de Benidorm. Uno de los veteranos, cumple su décima campaña en Primera a sus 40 años. Particularmente no me gusta su estilo. Eso si, huye de líos. Pocas tarjetas, pocos penaltis, poco de todo. Y más «1» que los otros dos signos.