Rubi: «Aguirre es un gran entrenador, es un honor enfrentarme a él»

Joan Francesc Sicilia, Rubi, vuelve a Palma convertido en entrenador del Almería en un partido clave para los dos en este arranque de temporada. El catalán ha mostrado su respeto a Aguirre, del que ha dicho que es «uno de los mejores técnicos de Primera». Ha reconocido que están «en proceso de adaptación» a la nueva categoría y ha admitido que su equipo necesita «dar un paso adelante, tener más maldad y generar ocasiones».

«El Mallorca es muy aguerrido, como Javier Aguirre, muy difícil de batir. Será un partido de mucha batalla, con gente experimentada en la categoría y un entrenador que se las sabe todas. Si ganamos quiere decir que hemos dado un paso adelante», dijo ayer Rubi en la rueda de prensa, en la que agregó que «disfruto mucho de la Primera. Están los mejores entrenadores y Aguirre en las distancias cortas es una persona muy amable. Es un honor enfrentarme a él».

Sobre el horario, el técnico almeriense reconoció que «hemos intentado adaptarnos para que el futbolista no se sienta extraño por jugar a las dos. Hemos corregido algunas situaciones. Hacemos cosas bien, otras no tan bien, pero entra dentro de un proceso».

«Estamos en un proceso en el que la juventud necesita tiempo. El problema es que nos estamos conociendo en competición y no en pretemporada. En cuanto al equipo está totalmente recuperado, no caemos en el dramatismo sabiendo que ante Osasuna no hicimos cosas bien. No nos torturamos, trabajamos para mejorar. La respuesta a los resultados es la clave y si te afecta a tu rendimiento no vamos bien. Cada partido es una historia diferente», insistió el catalán.

Finalmente, sobre el rendimiento de su equipo, subrayó que «necesitamos dar un paso adelante, tener más maldad y generar ocasiones de gol. A nivel defensivo Osasuna nos hizo alguna ocasión de más pero porque llevamos la iniciativa mucho tiempo. La capacidad de ser peligrosos en ataque va unida a una seguridad defensiva»