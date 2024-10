Diez de diez

Hubo un momento y no hace tanto, en el que los futbolistas rondaban el retiro a partir de los 30 años. A pesar de la crudeza y sinrazón del calendario, hoy son bastantes los que sobrepasan la treintena a pleno rendimiento, aunque no es de estos de los que quiero hablar, sino de aquellos otros que más allá de los 35 abriles aun brillan por su aportación y, también, por su deportividad y profesionalidad. Son los que el público aplaude en cuanto saltan al campo aunque se alineen con el contrincante de turno, los que, me atrevo a decir, han superado la defensa de una sola camiseta porque a quien en realidad representan es al fútbol en general, como deporte y como esencia de valores.

Quedan diez jugadores en primera división que reúnen tales virtudes y se han hecho acreedores no solamente al aplauso y al reconocimiento. No serán balones de oro, no, pero merecen el diploma de la esperanza, el que les acredita como apóstoles de un olimpo en el que el fondo, el alma, ha dejado su puesto al «postureo», el engaño, la vulgaridad y, en último término, el dinero. Un edén rendido a falsas estrellas que, transcurrido su tiempo nadi echará de menos, al contrario que nuestros protagonistas.

En orden alfabético:

Albiol, Raúl. 38 años. Defensa del Villareal.

Aspas, Iago. 37 años. Celta de Vigo.

García, Kike. 35 años. Delantero del Alavés.

Lewandoski, Robert. 36 años. Delantero del Barcelona

Modric, Luka. 38 años. Medio del Real Madrid

Navas, Jesús. 38 años. Defensa del Sevilla

Parejo, Dani. 35 años. Medio del Villarreal

Rodríguez, Dani. 36 años. Medio del Mallorca

Stuani, Christian. 37 años. Delantero del Girona

Trejo, Oscar. 36 años. Medio del Rayo Vallecano.

A todos ellos, gracias. Muchas gracias.

P.D.: No nos olvidamos de Salva Sevilla, probablemente retirado este verano. Fue un ejemplo, jugara en Segunda B o en Primera.