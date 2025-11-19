Para «deriva totalitaria» la tuya, Pedro Sánchez

Suma y sigue: otros 400.000 euros más para reeducar a los jóvenes en el antifranquismo con el objetivo de «desactivar las derivas totalitarias» que pueden surgir en la sociedad. Caramba, pues si se trata de desactivar las «derivas totalitarias», no hay deriva más totalitaria que la tuya, Pedro Sánchez. Porque Franco se murió hace 50 años, pero el presidente del Gobierno es un peligro actual. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres ha suscrito una resolución entre la propia cartera y el Organismo Autónomo Instituto de la Juventud (INJUVE), dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, para «realizar encuentros juveniles en valores democráticos y memoria, en el marco de la celebración de los 50 años de España en Libertad». Se trata de una serie de «encuentros juveniles» para hablar de memoria histórica en el marco de los fastos por los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Estos ejercicios de memoria, dice el Gobierno, son «un elemento decisivo para fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en su seno». Y, siguiendo con la matraca, concluye que hay que «incentivar la participación ciudadana y la reflexión social», así como con el objetivo de «reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática».

Si el Gobierno de Pedro Sánchez entiende que la juventud necesita ser reeducada, será porque cada vez más jóvenes, según las encuestas, reniegan de los postulados de la izquierda. Y si reniegan, es porque en gran medida entienden que las críticas que la izquierda vierte sobre el franquismo por su «deriva totalitaria» podrían perfectamente hacérselas también al Gobierno socialcomunista. Ese es el problema que Pedro Sánchez no entiende: que empieza a ser visto cada vez de forma más mayoritaria como un personaje antidemocrático.