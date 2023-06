La democracia es facilitar el voto, no entorpecerlo, Pedro Sánchez

Que la fecha del 23 de julio parece elegida para desincentivar el voto es una evidencia. No sólo porque millones de españoles estarán de vacaciones y no sólo porque presumiblemente el calor resulte insoportable. Es que el día elegido por Pedro Sánchez acarrea una cascada de problemas, entre los cuales el voto por correo se lleva la palma. Si muchos españoles tendrán que perder su tiempo en engorrosos trámites, los que se encuentran en el extranjero lo tendrán más difícil si cabe, porque la urgencia de las elecciones y lo estrecho de los plazos complican como nunca antes la situación para quienes están fuera de España.

Primero, porque el censo electoral vigente para estas elecciones es el cerrado a 1 de marzo de 2023 y todo aquel que tenga que realizar una reclamación por variaciones desde esa fecha o simplemente consultar el censo debe hacerlo en un plazo de apenas ocho días, del pasado 5 de junio al próximo 12 de junio. Si desea hacerlo de forma presencial en el consulado de la ciudad extranjera en la que viven, los horarios son «imposibles», según critican varios españoles residentes en Londres. No es mucho más fácil en Manchester, porque el Consulado sólo da una semana para comprobar datos consulares y porque «una vez mandas la información para comprobar, tanto su correo como su teléfono están colapsados». En Bruselas, según denuncian varios españoles «el procesamiento del censo es muy complicado. He tenido que repetirlo hasta cuatro veces cada vez que he solicitado el voto por correo y no me han explicado nunca bien cómo realizarlo. Las páginas webs son muy ambiguas, frases ambiguas, intentas llamar por teléfono y no te hacen caso. Una experiencia muy, muy negativa». En suma, que si la democracia consiste en facilitar el voto lo que ha hecho Pedro Sánchez convocando de urgencia elecciones en pleno mes de julio es entorpecerlo. Por algo será.