La declaración de la víctima de abusos puede dar la puntilla a Mónica Oltra

A Mónica Oltra se le acumulan los problemas: el juez ha citado como testigo a María Teresa Tanco, la víctima de los abusos sexuales del ex marido de la dimisionaria vicepresidenta de la Generalitat valenciana. También declarará su novio de entonces, los padres de éste y un médico y una trabajadora social del Comité Anti Sida de Valencia, los primeros que habrían escuchado de la menor los abusos sexuales sufridos. Con estas citaciones el juez pretende dilucidar si en todo el entramado de la Consejería de Mónica Oltra alguien contribuyó directa o indirectamente a ocultar los hechos o a solaparlos de tal manera que influyesen en hacer parecer inocente al ex marido de Mónica Oltra. Y es que, cabe recordar, los abusos a la menor fueron juzgados y condenados en diciembre de 2019, sin que tan siquiera la Generalitat se personase como acusación popular ni le ofreciesen la posibilidad de representación legal a la menor, que ahora tiene 20 años.

Se trata, en suma, de averiguar lo ocurrido durante los meses de julio y agosto de 2017 y la razón que llevó a la Consejería de Oltra a no colaborar con la Fiscalía con la premura necesaria cuando abrió una investigación. Estos hechos provocaron la imputación de Mónica Oltra y su dimisión de todos los cargos políticos. Parece evidente que si la entonces menor abusada relata al juez lo que ha venido declarando fuera de sede judicial, el horizonte penal de Mónica Oltra se puede volver todavía más oscuro. Y es que la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano va a tener muy difícil, por no decir imposible, convencer al juez de que ella no estaba al tanto de la actuación de su consejería en este asunto. Oltra y 15 altos cargos están imputados por delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Si Teresa Tanco cuenta toda la verdad, Oltra está perdida, porque es imposible mantener la tesis de que desde que medió la denuncia, en julio de 2017, nadie le informó de lo que estaba ocurriendo. Y lo que ocurrió es que la consejería de Oltra encubrió al ex marido de la consejera hasta que este fue condenado dos años después. Los hechos son concluyentes y la declaración de la víctima puede dar la puntilla a Mónica Oltra.