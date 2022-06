Mónica Oltra, «valiente» mentirosa

Mónica Oltra, la ex vicepresidenta y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat valenciana, la «valiente» -en palabras de Mónica García- mintió en el Parlamento valenciano al negar, el 21 de abril de 2021, que existieran protocolos en su consejería para actuar contra abusos sexuales contra menores en las residencias valencianas, como los que cometió su ex marido y por los que fue condenado a cinco años de cárcel.

Pero la Policía, por orden judicial, se personó en el departamento de Mónica Oltra y encontró dos protocolos, de 12 de julio de 2004 y de 30 de mayo de 2013, que demuestran no sólo que Mónica Oltra no dijo la verdad en sede parlamentaria, sino que -y lo que es más grave- en función de esos protocolos tenía la obligación de conocer los abusos sexuales del que era entonces su marido. Mónica Oltra es, en suma, una «valiente mentirosa».

El problema para Oltra se deriva del hecho de que esos dos documentos claves probarían que la ex vicepresidenta disponía de información más que suficiente para conocer todas las actuaciones realizadas en relación con la menor abusada. Entre esos documentos, además de los famosos protocolos, está la orden de alejamiento de la menor dictada en julio de 2017 contra Luis Ramírez Icardi, ex marido de Mónica Oltra, que tuvo que ser conocida por la consejería. Le va a resultar muy complicado a Mónica Oltra convencer al tribunal que habrá de juzgarla por un presunto delito de encubrimiento de que ella no estaba al tanto de lo ocurrido.

Porque los protocolos existían y también numerosos documentos con los informes elaborados cuando la niña denunció en febrero de 2017, así como las diligencias abiertas en Fiscalía seis meses después y la orden de alejamiento del educador de la menor, que tardó 41 días en ejecutarse. Además de presunta encubridora, Oltra -de eso no hay duda- ha mentido. Y ahora que salga Mónica García, la médico y madre, a llamarla «valiente».