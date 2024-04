¿Cuántos asesinatos de guardias civiles hacen falta para tomar medidas, Marlaska?

Resulta absolutamente inaudito e intolerable bajo cualquier punto de vista que dos meses después del asesinato de dos guardias civiles con una narcolancha que los narcotraficantes utilizaron como arma en Barbate, la flota de patrulleras en el Estrecho siga en gran número inoperativa. De 22 embarcaciones, sólo nueve están listas para ser usadas hoy en día en misiones contra el narcotráfico o la inmigración ilegal. Cabe recordar que, precisamente, esa fue la razón por la que los agentes perdieron la vida, cuando a falta de embarcaciones rígidas para hacer su trabajo tuvieron que hacerse al agua con una zódiac y enfrentarse a una potente narcolancha que les superaba, y mucho, en tamaño y potencia y que fue utilizada de forma criminal contra los guardias civiles.

La polémica generada por la falta de medios de la Guardia Civil para hacer frente al narcotráfico no ha llevado al ministerio de Marlaska a tomar decisión alguna. Todo sigue igual. El Gobierno se comprometió a incrementar los medios técnicos y humanos, pero la situación, una vez amortiguados los ecos de la polémica, no ha cambiado, lo que supone toda una invitación a las mafias para seguir con su plan criminal. «No ha cambiado nada y no va a cambiar nada», aseguran a OKDIARIO agentes que llevan años dedicados a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, la «zona más peligrosa e insegura de España ahora mismo para ser Guardia Civil», subrayan.

La pregunta es obvia: ¿cuántas muertes más de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se tienen que producir para que Marlaska toma cartas en el asunto? Ni se ha reconocido al Estrecho como Zona de Especial Singularidad (ZES), ni el Gobierno ha defendido en Bruselas que la labor de los guardias civiles sea protegida como profesión de riesgo. En medios materiales tampoco ha habido grandes novedades: el Gobierno, eso sí, ha firmado la compra de 200 visores nocturnos para la lucha contra el narcotráfico y la inmigración en el Estrecho, pero para la Gendarmería marroquí. Desde este lado de la orilla, cero absoluto.