La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos contra el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu tendrá como gran novedad la presencia de Thibaut Courtois en la portería. Once meses después, el belga volverá a ponerse bajo los palos. En este tiempo, ha superado una rotura de ligamento y otra de menisco que le han obligado a pasar dos veces por el quirófano en menos de un año. El resto del equipo estará lleno de novedades.

En defensa, Lucas Vázquez formará en el lateral derecho, mientras que Fran García actuará por el costado izquierdo. La pareja de centrales será la formada por Militao y Nacho Fernández.

En el centro del campo, Camavinga al corte, con Modric y Ceballos en la creación del juego madridista. Por delante, en la mediapunta, jugará Brahim, mientras que el peligro goleador será cosa de Arda Güler y Joselu Mato.

En busca del alirón

Con cuatro jornadas por disputarse, tras superar una temporada repleta de bajas de importancia, exhibiendo jerarquía en una competición de dominio absoluto en la que solamente perdió un partido, el Real Madrid encara su primer partido en el que puede proclamarse campeón de su trigésimo sexta Liga, ante un Cádiz que se juega su continuidad en la élite.

La superioridad madridista sobre el resto de rivales le ha permitido llegar al momento en el que se decide la Champions con Carlo Ancelotti midiendo esfuerzos y apostando por rotaciones masivas. Los jugadores que dieron todo en la batalla de Múnich para conseguir un empate a dos en las semifinales europeas, descansarán para el duelo decisivo del próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.

Sin fiesta por la Liga

«No hemos pensado en nada de todo esto, porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos en las celebraciones el día que estemos matemáticamente seguros. El único objetivo de mañana es sacar tres puntos de este partido», comentó Ancelotti en rueda de prensa.

En estos momentos, desde el club blanco se descarta cualquier tipo de festejo. Es decir, salvo cambio de plan, los jugadores del conjunto blanco no acudirán a la Plaza de Cibeles junto a los seguidores blancos.

Los futbolistas del Real Madrid terminarán de jugar su partido contra el Cádiz y seguirán los pasos habituales tras cada encuentro que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu. No habrá nada especial, aunque lo que no descartan a OKDIARIO es que a nivel particular sí puedan ver todos juntos el partido que enfrentará a Barcelona y Girona para saber si son campeones. En ese caso, sí podrían hacer una pequeña celebración, pero siempre de manera privada.

El Real Madrid tiene claro que a pocos días de jugarse la final de la Champions contra el Bayern en el estadio Santiago Bernabéu no es el momento de hacer celebraciones. Tras el Cádiz, todas las miradas apuntarán a los alemanes y, después, ya habrá tiempo para festejos.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Cádiz: Courtois; Lucas, Militao, Nacho, Fran García; Camavinga, Modric, Ceballos; Brahim, Arda Güler y Joselu.