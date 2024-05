Convocatoria del Real Madrid contra el Cádiz: Tchouaméni estará en el día de Courtois

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu sólo tiene la ausencia de David Alaba, que sigue recuperándose de la rotura de ligamento cruzado que sufrió a finales de 2023. El resto del equipo, incluido Tchouaméni, están en la lista.

Hay que recordar que el francés sufrió un golpe en el pie izquierdo ante el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions, pero tras ejercitarse con normalidad este viernes, ha podido entrar en la lista, aunque no será titular.

También repite en una convocatoria Courtois. El belga ya estuvo en Múnich sentado en el banquillo, pero en esta ocasión será titular. Ancelotti confirmó en la previa que iba a regresar a la portería tras superar una gravísima lesión de rodilla que sufrió a dos días de empezar la Liga ante el Athletic.

«Courtois está bien. Mañana va a jugar él. Después de mucho tiempo es una muy buena noticia para nosotros que vuelva, como Militao. Creo que puede aportar lo que ha aportado. Está muy bien y tiene mucha ilusión. Todos estamos encantados de que pueda volver», aseguró el italiano en rueda de prensa.

No habrá fiesta

«No hemos pensado en nada de todo esto, porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos en las celebraciones el día que estemos matemáticamente seguros. El único objetivo de mañana es sacar tres puntos de este partido», comentó Ancelotti en rueda de prensa.

En estos momentos, desde el club blanco se descarta cualquier tipo de festejo. Es decir, salvo cambio de plan, los jugadores del conjunto blanco no acudirán a la Plaza de Cibeles junto a los seguidores blancos.

Los futbolistas del Real Madrid terminarán de jugar su partido contra el Cádiz y seguirán los pasos habituales tras cada encuentro que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu. No habrá nada especial, aunque lo que no descartan a OKDIARIO es que a nivel particular sí puedan ver todos juntos el partido que enfrentará a Barcelona y Girona para saber si son campeones. En ese caso, sí podrían hacer una pequeña celebración, pero siempre de manera privada.

El Real Madrid tiene claro que a pocos días de jugarse la final de la Champions contra el Bayern en el estadio Santiago Bernabéu no es el momento de hacer celebraciones. Tras el Cádiz, todas las miradas apuntarán a los alemanes y, después, ya habrá tiempo para festejos.

Convocatoria del Real Madrid