Sánchez evita felicitar a la prensa libre en su día mundial cuando sí lo hizo ¡el Día del Perro!

El Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año llega en un momento difícil y el Gobierno lo sabe. Las felicitaciones a los profesionales de la comunicación se han ido sucediendo durante esta jornada del 3 de mayo por parte de políticos de diversa ideología. Pero ha faltado una: la de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno parece no haber marcado en su calendario esta fecha tan significativa, como sí hizo con otras como, por ejemplo, el Día Mundial del Perro.

En las últimas jornadas, la libertad de prensa ha acaparado el debate público y no por ser su día conmemorativo. Tras su amago de dimisión, Pedro Sánchez anunció un punto y aparte en su mandato, poniendo el foco en la justicia y, por supuesto, en los medios de comunicación. En su primera entrevista tras los cinco días de reflexión, el líder socialista aseguraba que su única autocrítica es no haber actuado antes ante el problema de los digitales y las webs, dejando la puerta abierta a legislar en el futuro para cerrar medios que no sean afines. «La máquina del fango tiene como objetivo situarme como enemigo público número uno», aseguró Sánchez erigiéndose como líder de «la regeneración democrática».

Algo que no pasó inadvertido en el plano internacional. Estados Unidos denunció el «acoso» a los medios en España en plena ofensiva del presidente contra la prensa libre, mientras que el diario más influyente de Reino Unido, The Times, tildó de «amenaza» la maniobra de Sánchez para reforzar el control de los medios de comunicación.

Sin embargo, puede ser que todo esto no tenga nada que ver con el silencio de Sánchez en el Día Mundial de la Libertad de Prensa y que sólo se le haya traspapelado entre otras fechas significativas, como, por ejemplo, el Día Mundial del Perro. Así, el pasado 21 de julio, cuando el presidente del Gobierno colgaba una foto con sus dos mascotas, para conmemorar este día. Quizá en estos momentos una foto de Sánchez con la prensa sea más complicada de conseguir.

Felicitaciones del PP

En el lado opuesto, los principales líderes populares han felicitado a los periodistas con dardo incluido al Gobierno. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha distribuido un artículo por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En él, destaca que no todo lo que se publica en los medios le agrada, pero que entiende que, sin estas informaciones, «la democracia sería más pobre» y a él le «faltarían referentes» para moverse en «el complejo mundo de la política».

En esta línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha felicitado a los periodistas y ha defendido que «sin una prensa libre y veraz no hay democracia», para lamentar que ahora mismo estos profesionales están viviendo «un momento complicado». «Siempre he tenido claro que sin una prensa libre y veraz no hay democracia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, felicidades a todos los periodistas, que viven ahora un momento complicado», ha defendido el edil madrileño.