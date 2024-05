La campaña de la Agencia Tributaria de este año trae algunas novedades en la declaración de la Renta, especialmente en lo referido a las fechas importantes que los pagadores de impuestos deben de tener en cuenta para realizar todo el proceso de forma correcta. Para ello, Hacienda ofrece en su portal web un calendario con los días clave que todos los contribuyentes tienen que conocer.

Desde el pasado lunes, los contribuyentes que lo necesiten ya pueden solicitar el servicio de asistencia telefónica de la Agencia Tributaria. En general, la campaña de la Renta de este año arrancó el pasado 3 de abril con la presentación de declaraciones por internet, tanto a través del programa Renta Web como de la aplicación móvil de Hacienda.

A partir del 7 de mayo, comienza el plazo para presentar las declaraciones por teléfono utilizando el programa Le llamamos. En este caso, el contribuyente solicita una cita y, en la fecha acordada, la administración fiscal se pondrá en contacto con él para confeccionar la declaración.

Novedades en la declaración de la Renta

En los últimos años, la vía telefónica ha ganado relevancia, y más de un millón de contribuyentes la utilizaron durante la campaña de 2022. Esta modalidad se complementa con la atención presencial en oficinas, que comenzará el 3 de junio y para la cual se puede solicitar cita previa a partir del 29 de mayo.

Desde el pasado lunes, los pagadores de impuestos también pueden solicitar cita previa para el nuevo servicio de asistencia a mayores en municipios pequeños, que, al igual que la vía telefónica, comenzará el 7 de mayo.

Los contribuyentes mayores de 65 años que residan en uno de los más de 500 municipios adheridos al programa podrán dirigirse al local habilitado por el ayuntamiento para recibir atención por videoconferencia para la elaboración y presentación de la declaración, de manera similar a la atención presencial.

«Gracias a la colaboración y medios técnicos dispuestos por estos ayuntamientos, los mayores de 65 años que reserven cita serán atendidos por personal de la Agencia Tributaria mediante videoasistencia, de manera que recibirán la misma atención personalizada que cualquier otro contribuyente, pero en las instalaciones puestas a su disposición por los ayuntamientos de estos pequeños municipios», afirma Hacienda en su web.

«Con este plan especial, del que se dará difusión mediante carteles y folletos en los municipios incluidos en el plan, la Agencia Tributaria pretende avanzar en un modelo de asistencia al ciudadano que combine todas las modalidades de atención al público en función de cada servicio y de la disponibilidad de cada momento, manteniendo hacia el colectivo de mayores una especial sensibilidad en línea con el protocolo firmado con la Plataforma de Mayores y Pensionistas», explica.

Eso sí, Hacienda advierte que, de no ser posible concertar una cita, los contribuyentes afectados no deben preocuparse: «Al igual que en los años anteriores, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en los días siguientes».

Fechas clave para la declaración

En términos generales, todos los pagadores de impuestos deben de tener en su calendario las siguientes fechas, según el fisco:

3 de abril hasta el 1 de julio de 2024 : presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023

: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024 : la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2023 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 28 de junio)

: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2023 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 28 de junio) 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2023 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio)

Tener en cuenta estas fechas es importante porque no presentar la declaración de la renta en España puede acarrear una serie de problemas legales y financieros.

Entre las posibles consecuencias se encuentran las multas económicas impuestas por la Agencia Tributaria, que pueden ser significativas y aumentar con el tiempo si no se regulariza la situación.

Además, no presentar la declaración puede generar complicaciones administrativas, como la imposibilidad de obtener certificados de estar al corriente con Hacienda, lo que puede dificultar trámites como la solicitud de ayudas o subvenciones.

También puede llevar a la pérdida de beneficios fiscales a los que se tuviera derecho, como deducciones o devoluciones de impuestos. En casos extremos, la evasión fiscal puede ser considerada como un delito, lo que conlleva sanciones más graves, incluyendo penas de prisión en los casos más graves.

Por tanto, es fundamental cumplir con la obligación de presentar la declaración de la renta dentro de las fechas estipuladas para evitar estos problemas y mantener una situación financiera regularizada con las autoridades fiscales.

En total, Hacienda prevé recibir 23,3 millones de declaraciones en esta campaña. De estas, la mayoría, alrededor de 14,6 millones, resultarán en devoluciones, con un importe total estimado de 11.650 millones de euros.