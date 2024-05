Horóscopo hoy 3 de mayo: Los signos del zodíaco a los que les tocará la lotería

Este viernes 3 de mayo empiezan los principales sorteos de Lotería, el horóscopo nos puede indicar cuáles son los signos del zodíaco que tienen más posibilidades de recibir algo de suerte en su día a día. Los expertos tienen muy claro qué es lo que nos espera y qué podemos esperar en estos días de mayo en los que los astros parece que se alinean para que todo cambien de forma excepcional.

Si nunca te ha tocado la Lotería, quizás ha llegado el momento de dar un voto de confianza a algo que quizás nos acabe sorprendiendo de una forma extraordinaria. Prepara el cava, este fin de semana te puede caer algo de la lotería.

Aries no compres Lotería

Será mejor que no te gastes ni un euro en un sorteo que quizás nunca te toque. Ha llegado el momento de cambiar de aires y de hacerlo de tal manera que te centres en lo que tienes. Nunca hagas planes a largo plazo con un dinero que no es tuyo, te acabará perjudicando.

Tauro tu Lotería es el dinero que tienes en el banco

Eres un signo de Tierra que es capaz de ahorrar más que ninguno. No se trata de tener una fuente inagotable de recursos, simplemente de saber administrar cada euro que cae en tus manos. Has conseguido ganar más que muchos en menos tiempo, esa es tu lotería.

Géminis puedes comprar todos los números

La estadística se basa que, si una persona compra todos los números de un sorteo, seguro que le toca. Pero cuidado, tener más números significa tener más posibilidades, pero no necesariamente recibir ese premio que quizás llevas mucho tiempo esperando a que llegue.

Cáncer te sueles bloquear con los números

Será mejor que dejes que la suerte vaya a por ti Cáncer, será la única manera de recibir una buena cantidad de dinero haciendo aquello que siempre has deseado. No hacer nada y ganar dinero, una opción que puede acabar siendo la que te invite a tomar medidas este día.

Leo sueles sufrir las consecuencias de tus esperanzas

Cuidado a la hora de pensar ciegamente de que te va a tocar la Lotería. Puedes desearlos con todas tus fuerzas, pero quizás el universo tiene otros planes para ti. Ha llegado el momento de pensar claramente en algo que quizás puede darte más de una alegría en este momento.

Virgo te centras en el dinero que ganas

Tu mayor Lotería es ver lo que has ganado en un mes en el que te has esforzado muchísimo para conseguir que las cuentas encajen a las mil maravillas. Has podido conseguir un pequeño éxito y lo has hecho de tal forma que te ha servido para mucho más de lo que pensabas. Asume que tu mayor suerte es el trabajo que tienes.

Libra, nunca vas a perder la esperanza

Lo que parece imposible es que te rindas, estás convencido de que te va a tocar un buen pellizco de la lotería y eso quiere decir que acabarás teniendo un punto de partida que puede ser literalmente distinto a la establecido. Quizás este fin de semana abras las ojos y empieces a ver llegar algo de dinero a tus cuentas corrientes.

Escorpio estás destinado a ser rico

Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Este eres tú Escorpio, puedes tener mucha suerte consiguiendo un premio inesperado, como tantos otros que has acabado ganando sin esperarlo. Pero eso no quiere decir que tengas más posibilidades que antes, siempre has tenido la suerte de cara en juegos de azar.

Sagitario estás destinado al fracaso

Todo lo que sean números no irá contigo, sino más bien todo lo contrario. Parece que acabará siendo la Lotería lo que te permita descubrir que realmente no estás destinado a ganar nada en esta vida. Viniste de vacío y te irás con la misma maleta, no ascenderás como esperabas.

Capricornio sueles tener en tus manos el dinero

Aunque estás muy acostumbrado a tener mucho dinero en tus manos, tu principal virtud a la hora de ganar más y más dinero consiste en el trabajo. Con tus propias manos has conseguido crear un punto de partida que quizás nunca hubieras imaginado que tuvieras en tu poder.

Acuario te centras en un cambio necesario

Quieres ganar esa Lotería para dar un paso importante en tu carrera, algo que vas a conseguir sí o sí, es solo cuestión de ponerte manos a la obra haciendo algo que te gusta. De ti dependerá obtener aquello que deseas y para conseguirlo, nada mejor que dar un paso importante, traza un plan.

Piscis, no es suerte, es constancia

Eres un signo del zodíaco que suele estar destinado a ganar una buena cantidad de dinero, haciendo aquello que desea, puede acabar consiguiendo un extra que seguro que le vendrá de maravilla. No es que la suerte te visite a menudo, es que compras tanta lotería que, tarde o temprano, te acabará tocando.

Este es el pronóstico para este fin de semana de estos signos del zodíaco, seguro que más de uno acaba tocando algo de dinero de los diferentes sorteos que tendrán lugar durante estos días de mayo.