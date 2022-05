La banca teme una avalancha de concursos de acreedores y de liquidaciones de empresas por culpa de la rigidez de los créditos avalados por el ICO a la hora de renegociar la deuda con las empresas en apuros. Por eso, las asociaciones del sector han pedido al Gobierno una reformulación de estos préstamos que permita salvar a empresas viables que ahora mismo no pueden aliviar su carga financiera. No es tanto un temor a la morosidad como al silencio del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no aclara cómo y cuándo va a pagar el aval de los préstamos que entren en impago.

Si damos por buenos los datos del Banco de España, en la actualidad ya hay 3.000 millones en créditos ICO en situación de impago y otros 17.900 millones en vigilancia especial; en total, 20.900 millones. La banca es menos optimista y cree que la cifra puede irse hasta los 25.000 millones de euros, el 20% de los 122.237,6 millones concedidos hasta abril. Muchos de ellos se ha acogido a las diferentes moratorias concedidas por el Ejecutivo, pero el grueso debe empezar a hacer frente a los pagos en junio y se da por hecho que muchas empresas no podrán hacer frente a los mismos.

El ICO avala el 80% de los créditos concedidos a pymes y autónomos por el covid (el 90% del total) y si las estimaciones de morosidad se cumplen, el Estado tendrá que hacer frente a unos 20.000 millones en avales. Y es aquí donde surgen las dudas de la banca, porque esa cantidad, en las actuales circunstancias, le haría un agujero a las finanzas públicas. ¿Cuándo y cómo va a pagar el Gobierno ese dinero? Hasta ahora, no ha dicho ni palabra y los bancos, que de un Ejecutivo casado con la mentira no se fían, están con la mosca detrás de la oreja. Lo cierto es que hasta el Ejecutivo se digne a dar respuesta, el agujero lo tienen los bancos, que son los que dieron el dinero. Y es que hacer tratos con el Gobierno socialcomunista es como jugar a la ruleta rusa.