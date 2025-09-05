La credibilidad de la AEMET, a la altura del betún

Empiezan a ser preocupantes los indicios que apuntan a que la Agencia Española de Meteorología (AEMET) prefirió defender antes al Gobierno de Sánchez que contar la verdad en relación con la trágica DANA que causó la muerte de dos centenares de personas en Valencia.

Y es que la AEMET negó en una respuesta al Senado fechada este mes de marzo que hubiera comunicado de forma oficial que la DANA se desplazaba hacia la Serranía de Cuenca, algo incierto, pues seis meses después la propia agencia ha tenido que rendirse a la evidencia y reconocer que, en efecto, hasta en tres ocasiones, sus técnicos trasladaron el día de la DANA a los de Emergencias de la Generalitat que el temporal se desplazaba hacia la citada Serranía de Cuenca. Todo lo contrario de lo que señaló en el Senado.

La AEMET siempre había negado haber dicho o comunicado a Emergencias que el temporal se dirigía hacia la Serranía de Cuenca. Hasta tal punto que un senador de Compromís trasladó a la agencia una pregunta directa: «¿Puede confirmar AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) si emitió algún comunicado oficial el día 29 de octubre en el que se indicara, en relación con la DANA, que «se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana»?

La pregunta pretendía descalificar lo afirmado por el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que insistía en todo lo contrario. La respuesta de la AEMET fue tajante: «No se emitió ningún comunicado oficial a través de los canales de difusión habituales de la Agencia».

Pues bien, pillada en su mentira, la AEMET ha tenido que admitir ahora que hubo una primera llamada a las 09:43 horas, en la que desde la AEMET se informaba a Emergencias que la tormenta «tira más hacia el interior» hacia la medianoche, concretamente «hacia la Serranía de Cuenca». La credibilidad de la Agencia Nacional de Meteorología ha quedado a la altura del betún