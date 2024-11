Cornellà en el recuerdo

Jagoba Arrasate lo tiene claro, no quiere repetir la mala experiencia sufrida en Cornellá frente al Espanyol, cuya lección espera que los jugadores hayan aprendido. Una cosa es tener confianza y otra, muy distinta, ir confiados que, como escribió Tirso de Molina, van al infierno. Y esto es lo que será Mendizorroza, donde el Alavés vende cara su derrota aunque sus resultados, engañosos, inviten a caer en la trampa.

Allí han ganado el Barça, lógico, y el Valladolid, más sorprendente si bien merced a dos penaltis de los tres goles encajados por Sivera, un excelente guardameta. Y allí aguardan algunos ex mallorquinistas por si son capaces de certificar que no hay peor cuña que la del mismo palo. Empecemos por el mismísimo técnico, Luis García Plaza, un entrenador con oficio y perfecto conocedor de las virtudes y defectos de muchos de los que serán sus oponentes. Además Sedlar, ídolo en Vitoria y recién salido de una larga lesión, Luka Romero, que no goza de muchas oportunidades y Stoichkov, que también hace años dejó Palma.

La creatividad del Glorioso depende de Guevara y Blanco, pero ojo con Jordan, el ex del Eibar y el Sevilla, incorporado esta misma temporada. En busca del gol anda siempre Toni Martínez, a veces acompañado por Kike García, veterano con recursos, mientras las bandas cuentan con dos hombres hábiles y rápidos: Carlos Vicente y Carlos Martín. Normalmente los laterales, en defensa de cuatro, recaen en Tenaglia y Manu Sánchez y para el centro de la zaga echaremos los dados: Aqbar, Sedlar, Diarra o Mourinho. Estos u otros, doblegaron a Las Palmas y Sevilla, sin que el Betis pudiera con ellos. ¡Aviso a navegantes!

Samú, sancionado, con Cuéllar, Asano y Llabrés no figuran en la lista de 23 futbolistas visitantes que viajan a la capital de Alaba. En cambio reaparece en ella el joven Marc Domenech, por lo que pudiera pasar. El resto, los de siempre y la duda, si habrá una segunda oportunidad para los «sobrados» de El Prat o tendrán la primera aquellos que en la segunda parte salvaron la imagen en aquel fatídico lance.

Desde Gijón se desplaza para arbitrar, González Fuertes, el peor de la categoría toda vez que descendieron Iglesias Villanueva y Figueroa Vázquez. Será porque a sus 44 años, le queda poco para su retirada después de siete temporadas en primera división, demasiadas. El Mallorca no ganó ni uno de los tres encuentros que le pitó en el pasado campeonato: en Son Moix 0-0 con el Getafe y 1-2 contra la Real y fuera, en Almería, 0-0. Inédito con los babazorros. De criterio desigual, corre la vertical más que la diagonal y en cuestión de pájaros tiende más a la paloma que al halcón. Promedio de tarjetas, cinco por actuación, en números redondos. En el VAR, Del Cerro Grande, con más fama, aunque otro que tal.