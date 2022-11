Bolaños borra las huellas del delito

El trámite legislativo del bodrio de la ley del ‘sólo sí es sí’ tuvo un recorrido proceloso, pues el borrador de la norma diseñada por el Ministerio de Igualdad pasó, además de por el Consejo de Estado y el CGPJ y por las manos de distintos organismos implicados, por la práctica totalidad de ministerios del PSOE. En total, dichos departamentos con ministro o ministra socialistas emitieron no menos de 20 informes, con sus correspondientes valoraciones a la ley. ¿Dónde están? Las más elementales normas de transparencia obligarían al Ejecutivo a publicar los informes ministeriales correspondientes, claves para saber qué consideraciones aportaron al anteproyecto de ley, pero en la web correspondiente no aparecen por ningún lado. Es decir, que de forma intencionada alguien ha dado órdenes de borrar las huellas del delito, en el sentido, claro está, de ocultar que los ministerios del PSOE son corresponsables, por flagrante omisión, del bodrio legislativo que ha permitido que agresores sexuales salgan a la calle o vean rebajadas sus penas. Las miradas apuntan al ministerio de Presidencia, responsable último de hacer pública la trazabilidad del proceso legislativo en cuestión. Hoy por hoy, esos informes se han volatizado y no aparecen por ninguna parte. Parece evidente que el motivo de la desaparición no es otro que el de evitar que el escándalo salpique al PSOE, como si el desaguisado fuera exclusivo de Igualdad y los ministerios socialistas no tuvieran nada que ver en el asunto. Pero claro que tienen que ver, hasta el punto de ser corresponsables del bodrio. Pedro Sánchez lo sabe, pero ahora la consigna es que el marrón se lo coma entero Podemos. El Consejo de Ministros es un órgano colegiado presidido por Pedro Sánchez, que es el responsable máximo de que esa aberración jurídica convertida en ley haya provocado estupor y alarma social. Por mucho que ahora en el PSOE traten de vender que no tuvieron nada que ver, esa veintena de informes borrados les retratan.