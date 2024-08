Begoña se apunta a la máquina del fango contra Peinado y OKDIARIO

La querella presentada por Begoña Gómez contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, acusándolo de filtrar documentos a OKDIARIO no es más que una jugarreta judicial que se desmonta sola. El origen de esta acusación se remonta al pasado mes de mayo cuando OKDIARIO adelantó en exclusiva la situación procesal de la mujer del presidente como imputada por corrupción y tráfico de influencias. El abogado de Gómez basa ahora su escrito en que «OKDIARIO publicó íntegra la resolución judicial del 22 de mayo que acordaba las citaciones de los testigos» y acusa al juez de presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, revelación de secretos de particular por funcionario público y prevaricación judicial sin aportar ninguna prueba.

Huelga decir que aquella información no salió del despacho del juez -que ha mantenido en todo momento una prudente distancia con la prensa- sino que fue fruto del trabajo infatigable del equipo de investigación de OKDIARIO. Así todo, en lugar de colaborar con la justicia, Begoña Gómez y su abogado se dedican a lanzar acusaciones falsas contra este periódico, que también cumplió con su trabajo cuando mostró en exclusiva las imágenes de la esposa del presidente dentro de los juzgados. Y no deja de ser significativo que quienes no pierden oportunidad en colgarse la medalla contra las fake news sean los mismos que fundamentan sus querellas en bulos y acusaciones delirantes.

Resultan patéticas, por no decir insultantes, las maniobras de Sánchez y su mujer que buscan apartar del caso a un juez de un prestigio intachable como Peinado mientras ambos se pasean por los JJOO de París a costa del dinero de los españoles. Y lo que es «perverso» -por utilizar la terminología de Gómez en su querella- es asistir al desesperado intento de la pareja por hacerse pasar como víctimas de una ilusoria persecución judicial que sólo les sirve para ganar tiempo y no rendir cuentas ante la justicia.