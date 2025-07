¿Qué impide publicar las memorias que el Emérito dictó a Herrera?

A principios de 2024 yo comenzaba a trabajar en OKDIARIO. Con tal motivo decidí publicar un anticipo de las primeras Memorias –sí, guapa, las primeras– que el Rey Juan Carlos había dictado a uno de los mas importantes profesionales españoles, Carlos Herrera, su periodista y amigo de confianza, durante sus encuentros en Abu Dabi y que éste me había ido mandando capítulo a capítulo.

Hoy vuelvo a escribir sobre el tema a propósito del anuncio de la publicación de otras memorias de Don Juan Carlos que, con el título Reconciliación, ha escrito la periodista francesa Laurence Debray, tras sus conversaciones con el Emérito en Abu Dabi, donde se trasladó a vivir con su familia: marido y dos hijos.

La autora ha confesado, sin pudor, que las suyas son las primeras memorias del Rey emérito que se publican, presumiendo de que «creo que nadie lo intentó y, si lo hicieron, no funcionó» (¿Se estará refiriendo a Carlos Herrera?). Lamentablemente, Laurence Debray lleva razón porque las de mi amigo aún no se han publicado.

No son «recuerdos, historia de su vida con sus luces y sombras», sino un excepcional testimonio personal sobre su actuación como jefe del Estado. Su biografía escrita en primera persona: el único que habla es Don Juan Carlos mientras que Carlos sólo actúa de escribidor, de notario y en cuyos capítulos retrata todas las etapas de su vida. Desde sus primeros años en el internado del colegio suizo de Le Rosey a su etapa como príncipe, su relación con Franco, la Transición, el 23F, su versión personal del golpe de Estado del 23F y todo lo sucedido hasta su abdicación. Con la opinión personal y crítica de todos y cada uno de los líderes políticos con los que tuvo que tratar sin olvidar lo que pensaba de todos ellos. La lectura me dejó tan impresionado que, sin consultar al autor, elegí un capítulo para publicarlo en OK DIARIO: el de Adolfo Suárez.

Otras biografías

No hay una cifra exacta de cuántos libros se han escrito y publicado sobre el Rey Juan Carlos, pero sí se sabe que son… ¡muchísimos! En esta lista figuran los del autor de esta columna ¡Dios salve al Rey! (Temas de Hoy); Retrato de un matrimonio (La Esfera), Los reyes también lloran (Grijalbo), y El rey no abdica (La Esfera). Asimismo están el de Fernando Ónega, Juan Carlos: el hombre que pudo reinar (Plaza y Janés 2014); el de José Luis de Villalonga, El rey: conversaciones con don Juan Carlos I de España (Plaza y Janés 1991). Sin olvidar el de Paul Preston, Juan Carlos I, el rey de un pueblo (Debate); el de Pilar Eyre, Yo, el Rey (La Esfera de los Libros); Ernesto Ekaizer, El Rey al desnudo. El fraude (ediciones B); Iñaqui Errazkin, Juan Carlos, un rey con antecedentes (Akal); Iñaqui Anasagasti, Una monarquía nada ejemplar (Catarata); Miguel Ángel Aguilar, Juan Carlos Rex: la monarquía prosaica (Artemisa); Juan Balansó, Los Borbones incómodos (Plaza y Janés); José García Abad, La soledad del rey. ¿Está la monarquía consolidada? (La Esfera de los Libros 2005); Alejandro Entrambasaguas, Juan Carlos I, el Rey en el desierto (La Esfera de los Libros 2024), entre otros. Seguro que se me habrá alguno que otro.

Memorias de Herrera en OKDIARIO

Como hemos dicho, ahora se anuncia uno más, Reconciliación (Planeta). En este caso el de la francesa Laurence Debray, 48 años, hija del filósofo francés Regis Debray y la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, casada con el consultor, profesor y político Emile Servan-Schreiber y madre de dos hijos, Roxanne y Samuel.

¿Qué impide publicar las memorias dictadas a Carlos Herrera? ¿Por qué Don Juan Carlos prefiere primero las de Laurence Debray a las de Herrera? ¿Qué intereses ocultos existen?

Los lectores de OKDIARIO recordarán el anticipo que en su día publicamos de estas memorias porque pretendíamos que los lectores de este medio conocieran la extraordinaria calidad de lo mejor que sobre Don Juan Carlos se ha escrito nunca, jamás. Y, al igual que la autora francesa, Carlos también pretende o pretendía que con las memorias que le dictó el rey «contribuyera a elevar la mirada de los españoles y reconocer la figura política e institucional del Rey emérito». Pero sin la arrogancia de la francesita, que ha llegado a declarar en las entrevistas de estos días que «los españoles nos hemos olvidado de que Juan Carlos es uno de los grandes héroes europeos del siglo XX que sigue vivo». ¡Gracias por recordarlo, guapa!

Ante esta declaración es obligado informar a Laurence Debray que pendientes de publicación todavía están las memorias que Don Juan Carlos dictó, por supuesto antes que las suyas, repito, en 2022, a uno de los más importantes profesionales españoles, Carlos Herrera, y que, inexplicablemente, la editorial Random House tiene «congeladas a la espera de que el propio Rey de luz verde a la publicación del libro. Saldrá cuando el Rey quiera», insistió el autor. ¿Qué impide hacerlo? ¿Por qué Don Juan Carlos prefiere primero las de Laurence Debray a las de Herrera? ¿Qué intereses ocultos existen?

Mientras, se publican las de la francesa

Pero hasta ahora, y por lo que Debray cuenta en las numerosas entrevistas que está concediendo estos días, indudablemente el Emérito prefiere las memorias dictadas a la francesa, «experta (según ella) en la Transición española y gran admiradora de la figura política de Juan Carlos». ¡Como si Carlos Herrera no lo fuera y mucho más!

La biografía de Carlos Herrera sobre el Rey emérito está escrita en primera persona (el único que habla es Don Juan Carlos) y sus capítulos retratan todas sus etapas de la vida. Muy revelador lo que pensaba de Adolfo Suárez. «Yo necesitaba a alguien de mi cuerda, de mi edad, de mi vitalidad, con empuje y valentía. Adolfo era el perfil ideal. Y, sinceramente, visto desde la perspectiva que da el tiempo, creo que no me equivoqué… Nuestra complicidad fue siempre total… Cuando me dijo que se iba, que quería dimitir, no le entendí… ‘Tienes que aguantar, Adolfo. Piensa que yo me quedo con el culo al aire’… Y se fue, y en la sesión de investidura de Calvo Sotelo, aquel 23F de infausta memoria, ya sabemos qué pasó».

Las memorias transcritas por el compañero, si es que se publican algún día, serán un antes y un después en la historia de la monarquía en España. Los pocos que las han leído, uno de ellos el autor de esta columna, podemos afirmar que es lo mejor que sobre Juan Carlos se ha escrito nunca: impresionante, sincero y sin censura. El libro de Laurence Debray parece ser que se centra más en las experiencias personales del Emérito, aunque sin pasarse. Los episodios de su relación con Bárbara Rey ni aparecen. De esta historia ni una sola línea. Las cuestiones políticas importantes están en el libro de Carlos Herrera. Puedo asegurarlo porque las he leído con todo detenimiento. ¿También en el de Laurence Debray?

Chsss…

Como andaluz que soy me indigna que Pedro Sánchez haya vetado al presidente de la Junta y al alcalde de Sevilla a la cena de gala en el Palacio de Las Dueñas, con motivo de la cumbre de la ONU en la capital sevillana.

Sorprende que la autora francesa desvele que el Emérito no tenga acceso personal a los archivos de Zarzuela ante la oposición, primero de Alfonsín y después de Villarino.

Lo de la familia real belga es comparable a lo de la española. Si aquí tenemos a Victoria Federica y a Froilán, los belgas, Felipe y Matilde, a Emmanuel que quiere dedicarse a DJ, fusionando diferentes tipos de música en los escenarios mas icónicos de Europa. Anteriormente, sorprendió en España queriendo ser futbolista.

Peor lo de la monarquía noruega: el hijo de Mette Marit e hijastro del heredero ha sido imputado por tres violaciones y otros veinte delitos. Y el muchacho sólo tiene 28 años.

Según la revista European Psychologist, la inmensa mayoría de los ciudadanos del continente prefieren tener perros a hijos. Siempre lo he dicho: prefiero un perro a un niño.

Ha sorprendido que siendo como es, tan discreto y nada exhibicionista, haya acudido a una recepción a bordo de un lujosísimo y exclusivo Bentley del año 57 comprado por sus padres «con todas las piezas originales». La verdad es que es una joya.

Dice el Hola que Letizia viajó a Sevilla con una maleta llena de diseños para reciclar que fueron en su momento «grandes éxitos» y que fueron lucidos en numerosos actos institucionales.

Por primera vez, no lució una de sus clásicas y típicas chaquetas de vistosos colores sino un clásico vestido de falda plisada.

Mas de ¡¡¡250!!! botoncitos llevaba el traje de novia de Laura Sánchez en su boda con el multimillonario Jeff Bezos. ¡Vaya noche de bodas!

A propósito de la boda, creo que fue un exceso de exhibicionismo obsceno.

Congelarse el sueldo cuando éste se eleva a 277.361 euros y el de su esposa a 152.539 euros no tiene mérito alguno.