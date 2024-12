‘Becas Yolanda, para no dar palo al agua’

Hasta ahora se entendía que las becas eran una ayuda a los estudiantes para que estudiaran, pero Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que no hay que imponer requisito alguno para no perder la ayuda, de modo que aunque no logren «conseguir unos mínimos académicos en el presente curso», habrá que seguir becando a los estudiantes que no estudien. La Proposición No de Ley de Sumar es todo un incentivo para quienes no estén por la labor de hincar el codo, pues el texto recuerda que la normativa actual establece «la posibilidad de reintegros de parte o del total de la beca por no alcanzar unos objetivos académicos durante el curso de disfrute de la beca». Es decir, que si los alumnos no consiguen una nota mínima para el curso becado, tendrán que devolver parte del dinero. Esto no les gusta a los de Yolanda Díaz, que critican que la política de becas tenga que «fomentar la mejora del rendimiento académico de los estudiantes» e inciden en que lo esencial no es tanto que las becas se conviertan en un «instrumento de estímulo», sino que, con independencia del resultado académico de los alumnos, se vinculen casi en exclusiva a los recursos económicos: esto es, que las notas serían irrelevantes a efectos de la percepción de la beca y sólo se tendría en cuenta para su concesión la renta de las familias.

Ignora Sumar que la contribución del Estado a la educación no puede partir de la premisa de ayudar indefinidamente a quien no quiere dejarse ayudar, porque si así fuera los recursos públicos se lapidarían de manera injusta en detrimento de aquellas familias con menos recursos que sufrirían más que ninguna otra. Eso de las becas Yolanda como premio a la holganza no es en absoluto progresista, salvo que Sumar entienda que la solidaridad consiste en becar a quien no quiere dar palo al agua.