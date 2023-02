Asuntos urgentes

MARTES: EL MONUMENTO FASCISTA ILUMINADO/APAGADO. Y de repente «el monumento franquista más grande del Estado» –Jesús Jurado dixit—apareció iluminado de azul. Una auténtica vergüenza. Motivo suficiente como para convocar con urgencia, con el visto bueno de Armengol y socios del Govern, Podemos y Més, una reunión extraordinaria de la Comisión de Memoria Democrática. El ayuntamiento –el alcalde Hila-, consternado y confuso, llegó a ofrecer hasta tres versiones distintas sobre la iluminación. Inicialmente que el color morado que se proyectaba sobre el monolito se relacionaba con la lucha feminista. Luego desvió las críticas en la empresa que había cambiado la iluminación de las fuentes y finalmente Cort ofreció la tercera y última versión: «Los focos no responden al programa informático».

Primero dejó a oscuras el monolito, luego lo iluminó con luz blanca, como el resto de las fuentes de la ciudad, pero, finalmente, presiones izquierdistas mediante, lo dejó a oscuras. Una alcaldesa socialista, Aina Calvo, eliminó del monumento calificado de fascista cualquier significado partidista pero ahora otro alcalde, también socialista, asegura que, aunque protegido el monumento por el Tribunal Supremo, la mejor noticia para la ciudad sería que este símbolo franquista ya no estuviera en pie. Consecuencia, la comisión de Memoria Democrática se enfrentará, sin duda alguna, al problema más grave y urgente que la ciudad tiene planteado en estos momentos. Y es que, para gobernar bien, sea un gobierno sea un ayuntamiento, hay que tener clara la jerarquía de prioridades.

MIÉRCOLES: LA SEGURIDAD NO PELIGRA. En Palma, desde hace un tiempo, bandas juveniles enfrentadas por el control de algunas plazas, armadas con cuchillos y machetes, han requerido un gran despliegue policial para dispersarlas. El pasado martes hubo graves altercados en diferentes puntos de la ciudad y más de una veintena de agentes de la Policía Local se desplegaron en la noche en las inmediaciones de la plaza Fleming, Jacint Verdeguer y Parc de Ses Estacions para tratar de evitar los enfrentamientos. Las pandillas, que son muy peligrosas, se disputan el control de varias zonas de la ciudad. Pero aquí no ha pasado nada, ni es un problema ni hace falta proteger a los ciudadanos y menos aún convocar, contrariamente a la urgencia de reunir la comisión de Memoria Histórica, a la junta local de seguridad. No es una cuestión urgente ni prioritaria.

VIERNES: LA REBAJA DEL TÍO PACO. Un remedo mal planteado de la plaza de Yamaa el Fna, vulgo Plaza de España de Palma, obra cumbre de una arquitecta, el 23 de diciembre de 2022 la teniente de alcalde de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, detalló el calendario de las obras de reforma integral de plaza. Pastor explicó que esta obra es «muy esperada y necesaria», tiene como objetivo dar respuesta y resolver las problemáticas históricas con un proyecto que permitirá actuar en toda la plaza y mejorar un punto neurálgico de la ciudad.

Las obras de renovación integral de la Plaza España empezarán en febrero y la reforma durará 18 meses. Un año después, José Hila, alcalde, con su superior criterio al iniciarse las obras manifestó: «Llevamos veinte años esperando esta plaza, un símbolo de hace veinte años» (sic). Y añadió que la renovación supone una inversión de 2,5 millones de euros y las obras durarán un año. Hete aquí pues, la rebaja anunciada: de 18 meses a 12. Aunque, del dicho al hecho, pudiera alcanzarse el tiempo inicialmente previsto. Pero, eso sí, quitarán por fin el maldito carril bici, pero de paso congestionaran un poco más las Avenidas. O sea, que todo funciona con la improvisación de siempre.