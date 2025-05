La DGT lanza la advertencia definitiva: sólo estas luces V16 te salvarán de la multa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más hacia la seguridad en carretera, y lo ha hecho con un mensaje contundente: a partir del 1 de enero de 2026, sólo se podrá utilizar una señal luminosa V16 conectada con la plataforma DGT 3.0. Las luces V16 son dispositivos luminosos diseñados para señalizar de forma inmediata una avería o emergencia en carretera. Se colocan sobre el techo del vehículo, en lugar de tener que bajar del coche a colocar los triángulos.

Emiten una señal de luz intermitente de alta intensidad visible a gran distancia y en 360 grados, lo que permite alertar al resto de conductores en pocos segundos y sin necesidad de abandonar el vehículo, algo especialmente importante en autopistas y autovías. Este sistema fue diseñado con un objetivo claro: salvar vidas. En los últimos años, varios conductores han perdido la vida tras bajarse del coche para colocar los triángulos de emergencia.

Luces V16 homologadas por la DGT

Desde el 1 de julio de 2021 está permitido utilizar las luces V16 como alternativa a los triángulos de emergencia, pero sólo aquellas homologadas oficialmente. Sin embargo, la verdadera revolución llegará el 1 de enero de 2026, fecha a partir de la cual sólo serán válidas las luces V16 conectadas a DGT 3.0. Usar cualquier otro sistema será considerado una infracción.

Durante un tiempo, muchas personas compraron luces V16 sin saber que no todas cumplen con los requisitos legales definitivos. Algunas versiones sólo cumplen con los criterios de luminosidad, pero no incluyen conectividad con la plataforma DGT 3.0, algo que se convertirá en obligatorio a partir de 2026.

Entonces, ¿qué significa que una luz esté homologada y conectada? Significa que el dispositivo cumple con la normativa establecida por el Ministerio del Interior y está preparado para enviar su ubicación en tiempo real a la nube de la DGT, notificando automáticamente a los servicios de emergencia y al resto de conductores (a través de apps o paneles informativos en carretera) que hay un vehículo detenido.

Estas luces incorporan una tarjeta SIM, similar a la de un móvil, que les permite enviar esa información sin necesidad de que el conductor haga nada. La transmisión se realiza a través de redes móviles y no genera costes adicionales para el usuario, ya que la conectividad está incluida en el precio del producto.

Plataforma DGT 3.0



La plataforma DGT 3.0 es una infraestructura digital pensada para convertir las carreteras españolas en espacios más seguros e inteligentes. Su objetivo es recopilar y gestionar información en tiempo real sobre el tráfico, incidentes, condiciones meteorológicas y otros factores que puedan afectar la conducción.

Cuando una luz V16 conectada se activa tras una avería o accidente, envía automáticamente su localización a esta plataforma. La DGT, a través de su red, puede entonces alertar a los paneles informativos, avisar a otros vehículos que se aproximan (mediante apps o sistemas de navegación) y coordinar mejor los servicios de asistencia y emergencia.

Esto no sólo mejora la seguridad del conductor afectado, sino también la del resto de los usuarios de la vía. Además, la conexión no depende del móvil del conductor, lo cual es una gran ventaja si el teléfono no tiene cobertura o batería.

Guía de compra

Antes de lanzarte a comprar una luz V16, es fundamental que verifiques que el modelo elegido cumple con los requisitos legales actuales y, sobre todo, con los que serán exigidos a partir del 1 de enero de 2026.

En primer lugar, asegúrate de que el dispositivo tenga homologación oficial. Esto significa que debe incluir un número de homologación visible, expedido por el Ministerio del Interior o por un laboratorio autorizado. Esta certificación garantiza que la luz cumple con los estándares técnicos exigidos por la ley en cuanto a visibilidad, resistencia y funcionamiento.

Además, es imprescindible que cuente con conectividad activa. Las luces V16 válidas para 2026 deben estar equipadas con una tarjeta SIM integrada, capaz de enviar automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 cuando se activa el dispositivo. Esta conectividad no requiere que el conductor intervenga ni tenga conexión a su móvil.

También debes fijarte en la autonomía y durabilidad del producto. El aparato debe funcionar de forma autónoma, sin depender de cables ni de la batería del coche, y garantizar al menos 30 minutos de funcionamiento continuo. Por último, la luz debe ser visible en 360 grados y verse desde una distancia mínima de un kilómetro incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Hoy en día, ya puedes encontrar luces V16 homologadas y conectadas en tiendas especializadas en accesorios para automóviles. Eso sí, no compres este dispositivo sin leer bien la descripción: muchos dispositivos todavía no incorporan conectividad y no serán válidos para 2026.

Aunque aún falta tiempo, no conviene esperar al último momento, ya que la demanda aumentará y los precios podrían subir. Adelántate al cambio, infórmate bien y elige un modelo que cumpla con todas las garantías. Así no solo evitas una multa, sino que estarás contribuyendo a una conducción más segura, inteligente y conectada para todos.