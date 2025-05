El asesor de Moncloa ayudó al hermano de Sánchez por su «experiencia con los discursos del presidente»

Luis Carrero, el asesor de La Moncloa que, como ha ido revelando OKDIARIO, ayudaba al hermano de Pedro Sánchez en su trabajo en la Diputación de Badajoz, afirmó ante el juez que lo hizo por su «experiencia» en la Presidencia del Gobierno, «ya que se dedicaba a escribir discursos para el presidente del Gobierno».

Así se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal en el que solicita a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la investigación que se sigue contra David Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz. En el escrito, de más de cien páginas, la Fiscalía se hace eco de los correos electrónicos que ha ido revelando este periódico, en los que se confirma la colaboración entre Carrero -que era asesor en la Unidad de Mensaje de La Moncloa- y el hermano músico del presidente socialista. Cabe recordar que la juez Beatriz Biedma ha procesado a Sánchez, a Carrero y al presidente de la Diputación de Badajoz por tráfico de influencias y prevaricación.

«Luis Carrero manifiesta en su declaración que dada su experiencia literaria y en la Unidad de Mensaje, ya que se dedicaba a escribir discursos para el Presidente del Gobierno, la agenda institucional y parlamentaria, colaboró con David Sánchez en la corrección lingüística y presentación de algunos de los proyectos de éste, de forma gratuita y desinteresada por amistad y por compartir interés por las actividades culturales», destaca en su escrito.

Correos revelados por OKDIARIO

La Fiscalía recoge todos los correos intercambiados entre David Sánchez y Luis Carrero, quien –como desveló OKDIARIO– se refería a éste como «querido hermanito». Y concluye que: «Es evidente que del análisis de los correos electrónicos intervenidos a David Sánchez se refleja que con anterioridad a la incorporación del señor Carrero al puesto de Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas en comisión de servicios ambos mantenían comunicaciones por este medio, en concreto se han localizado 42 correos en 2022, de los que 9 tienen lugar durante su baja por paternidad (abril de 2022 a agosto de 2022) y 69 en 2023».

Carrero colaboró con David Sánchez en varios proyectos para difundir la ópera en Portugal y captar fondos de la Unión Europea, mientras desempeñaba su trabajo en la Presidencia del Gobierno. Su implicación queda confirmada por las numerosas comunicaciones intercambiadas entre el asesor y el hermano del presidente Pedro Sánchez. El asesor monclovita fue contratado a finales de 2023 como Jefe de Sección de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz, un puesto que ahora está bajo sospecha.

La figura de Luis Carrero tomó relevancia para la juez del caso David Sánchez tras conocerse el correo, revelado por este periódico y fechado el 9 de julio de 2022, en el que el asesor de La Moncloa se dirigía así a David Sánchez Pérez-Castejón: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

En otro de los correos electrónicos clave para la causa, ambos daban por hecho el fichaje de Carrero para un puesto de la Diputación de Badajoz, 23 días antes de convocarse la plaza.

«Antes de que se hubieran publicado las bases para la provisión del puesto, David Sánchez envía un correo electrónico a Luis Carrero donde le dice expresamente: ‘En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo’», y éste le contesta: «’De la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre’, mes que coincide con la efectivamente posterior fecha de publicación de las bases y solicitud de participación del señor Carrero», apreciaba la juez en uno de sus autos.

El propio David Sánchez admitió ante la juez que Carrero colaboraba con él aunque intentó limitarlo a un apoyo desinteresado.

«Encontró en Luis un amigo con quien hablar de cultura y de manera privada e informal, le pidió consejo para redactar mejor sus ideas en algunas ocasiones llegándole a presentar como parte del equipo como una forma de agradecimiento por su interés y entusiasmo, le contestaba de madrugada, en vacaciones, fue una forma de reconocerlo», recoge el Ministerio Fiscal, que añade asimismo que: «Don Luis no cobraba, no tiene formación musical, no le asesoró». «Es un experto en comunicación, los conocimientos que él tenía de los proyectos eran derivados de los comentarios y las instrucciones que le daba directa y finalmente incluso la propia ejecución de los proyectos desconocía los RRHH necesarios y sitos en la región, le consulta en la elaboración o desarrollo de las ideas, pero es el declarante quien toma sus propias decisiones».

La fiscal justifica su petición de archivo en la «ausencia de indicios racionales de criminalidad» por parte de los investigados, y considera que no es necesaria la apertura de juicio oral en este caso. En su opinión, las imputaciones «se sustentan en conjeturas e hipótesis».