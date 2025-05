En plena huida hacia adelante, con un alarmante deterioro institucional mientras el Estado se degrada, todo parece apuntar, Santos Cerdán y Ábalos mediante amén de otros procesos en marcha, que se acerca al principio del fin de un gobierno autoritario. Y si así fuera, el castillo de naipes se derrumbaría llevándose por delante a Negueruela tras la inmediata caída de Armengol, que su partido y ella misma, por la cuenta que le tiene, no garantizan ya que sea candidata en Baleares en las elecciones autonómicas de 2027.

En efecto, si se produjera una debacle electoral en unas inevitables elecciones, tal y como apuntan encuestas solventes, Francina Armengol, elevada a la tercera magistratura del país y tras haber amordazado el Congreso, no es probable que estuviera en condiciones, no se permitiría en definitiva, de encabezar una lista autonómica para únicamente llegar a ser oposición y, por tanto, asumir una doble debacle. No parece.

Y llegamos, por tanto, a Iago Negueruela y su candidatura para encabezar el Ayuntamiento de Palma por imposición de Armengol, pero con un 38,2% de votos en blanco –ya que no se podía votar en contra- con un partido fuertemente dividido y con una oposición presuntamente liderada por Aina Calvo. ¿Estaría Negueruela en condiciones de mantener su aspiración a un cargo con una fuerte división?

Esto es lo que más se asemeja a la caída de un castillo de naipes. Sánchez, a saber cuál va a ser su futuro, el partido necesitado de una regeneración que acabe con el sanchismo, Armengol arrumbada por sus querencias y apartada de una primera línea y, por fin, Negueruela, con una candidatura absolutamente intrascendente. Dicho de otro modo, el fin corona una obra, una mala obra.

MARTES: PASEO MARÍTIMO, PRINCIPIO DEL FIN. Una genialidad. La Autoridad Portuaria, tras haberse cargado y arruinado el Paseo Marítimo, eliminando un carril por banda y suprimiendo mil aparcamientos, ha alcanzado el principio del fin organizando tres jornadas de participación ciudadana para que la población -¿cuántos participarán?- pueda contribuir a la plantación de árboles y especies florales. El objetivo es fomentar la implicación de los residentes en la transformación verde de este espacio. Así pues, manos a la obra y ropa adecuada, que es lo que aconseja la Autoridad Portuaria, especialista en todo y maestra en nada que sirva para algo más que transformar parte de la ciudad en un caos.

MIÉRCOLES: SON BANYA QUES-QUE-SE-SE-MERDE. El ingenioso plan del Ayuntamiento de Palma para Son Banya prevé crear una llamada superficie lunar, o sea, unos baches en versión literaria –hay que ver lo que dan de sí las finezas municipales- que inutilicen el terreno y, de esta forma, poner fin a la llamada guerra de las casetas para vender droga, que enfrenta desde hace varios meses los traficantes y el consistorio.

¿Ha perdido el oremus el alcalde Martínez? ¿Se pueden excavar cuatro hoyos en la entrada de Son Banya para evitar la venta de estupefacientes? ¿Es la venta de drogas un problema urbanístico imputable al Ayuntamiento?

Aquí hace falta que intervenga alguien más o sea el delegado del Gobierno responsable de las fuerzas de orden público porque la venta de drogas es un delito perseguible. No, con medidas urbanísticas y otras tonterías el problema subsistirá. A ver si alguien pone un poco de sentido común a este disparate.