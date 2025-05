La prepotencia de Negueruela provoca que los críticos del PSOE de Palma ya busquen otro candidato a alcalde

El sector crítico de la Agrupación Socialista de Palma-PSOE va sumando agravios y ha decidido activarse para frustrar las aspiraciones de Iago Negueruela de ser el candidato socialista a la alcaldía de Palma. De entrada, recibieron mal que Armengol le digitara para ser secretario general del partido en la capital balear. Luego, montó su ejecutiva rodeado de ‘armengolistas’ recalcitrantes, viejas glorias de los gobiernos de Francina Armengol en Baleares. Y por último, sus declaraciones anunciando que él será el único candidato a la alcaldía por el PSOE, han encendido los ánimos del sector crítico que le dedicó un 40% de votos en blanco el pasado sábado.

El sector crítico del PSOE de Palma, muy poco dado a dar su apoyo a Francina Armengol (siempre fueron de Aina Calvo), no dejará pasar ni una al recientemente elegido Iago Negueruela como secretario general de los socialistas palmesanos. Lo fue con tan solo el 60 por ciento de los apoyos frente a un 40% de votos en blanco en una votación en que no se permitía ninguna otra opción.

Los críticos ven a Negueruela un elemento digitado por Armengol. Más claro lo vieron cuando comprobaron que sus compañeros de viaje serán, entre otros, el ex presidente del Parlament, Vicenç Thomás, la ex eurodiputada Teresa Riera, la ex consellera Patricia Gómez, la entre otros cargos, ex directora general de Función Pública del Govern de Armengol, Carmen Palomino y ex concejales palmesanos como Virginia Abraham y Joan Ferrer forman parte del nuevo organigrama del partido. Una cúpula de 26 miembros donde sólo figuran tres de los ocho concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palma.

Sin embargo, Negueruela sigue dando pasos en dirección contraria al de ampliar apoyos internos. Este lunes dijo en el Parlament, donde sigue siendo el jefe de la oposición al gobierno de Marga Prohens que restaba importancia a los votos en blanco recibidos en el congreso de la formación y que consideraba que no existe otra alternativa a encabezar las listas a la alcaldía que no sea él.

Hay algo más que fricción entre Negueruela y los que se autodenominan desde hace décadas como ‘sector crítico’. Su prioridad ahora es encontrar y fomentar la figura de un candidato alternativo que frustre las aspiraciones de Negueruela de ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Palma. Es lo que se conoce como ‘una patada a Armengol en el culo de Negueruela’.