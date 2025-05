El PP mete el dedo en la herida del pinchazo de Negueruela en Palma: «Armengol está deshaciendo el PSOE»

El coordinador general del PP balear, Sebastià Sagreras, ha hurgado este lunes en la herida abierta en el PSOE de Palma este fin de semana tras el exiguo porcentaje de apoyos conseguidos por Iago Negueruela para hacerse con el control del partido en la capital balear. «Armengol está deshaciendo el PSOE», ha afirmado Sagreras.

Negueruela ya es la cabeza visible del PSOE de Palma tras el Congreso celebrado este fin de semana. Sin embargo, su victoria ha quedado enfangada por el alto porcentaje de votos en blanco (40%) en una votación en la que Negueruela no tenía contrincante.

El PP ha echado sal este lunes en la herida socialista recordando que «el Congreso del PSOE de Palma no era abierto a la ciudadanía, sino con votación a través de delegados digitados por Armengol, y aun así, Negueruela se ha encontrado con una contestación del 40%», ha dicho Sebastià Sagreras.

Para el PP, «este resultado demuestra que Armengol está deshaciendo al PSOE al teledirigirlo a distancia». Y, jocoso, ha añadido que «si se hubiera presentado al Congreso del PSOE algún compañero mío del PP (y ha citado a Marga Durán y a Mauricio Rovira), habría ganado a Negueruela».

Sagreras ha tildado el congreso del PSOE de Palma como un «auténtico escándalo». «Negueruela se ha presentado a secretario general en un congreso cerrado a la ciudadanía, digitado por Armengol y controlando que no hubiera otro candidato. Y cuatro de cada diez delegados, casi nada, le han votado en contra», ha expuesto el popular.

A su juicio, todo esto viene a demostrar que el «esfuerzo» de Francina Armengol por mantenerse en el puesto «está consiguiendo que el partido socialista se esté deshaciendo a marchas forzadas».

«Hay una división total y absoluta no en torno a Negueruela, sino en torno a Armengol. Para el conjunto de Baleares iría bien tener un principal partido de la oposición fuerte, riguroso y serio», ha zanjado el popular.

Negueruela es el nuevo secretario general del PSOE de Palma, que el pasado sábado celebró el noveno congreso para la renovación de su Ejecutiva. Para ello ha reclutado a cargos veteranos de larga trayectoria en la política balear con el objetivo de plantar batalla al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, en las próximas elecciones de 2027.

Ausencia total de renovación en una dirección donde figuran ex altos cargos políticos curtidos en mil batallas y despachos, afines todos a la secretaria general regional, Francina Armengol.

Es el caso de, entre otros, del ex presidente del Parlament, Vicenç Thomás, la ex eurodiputada Teresa Riera, la ex consellera Patricia Gómez, la entre otros cargos, ex directora general de Función Pública del Govern de Armengol, Carmen Palomino y ex concejales palmesanos como Virginia Abraham y Joan Ferrer forman parte del nuevo organigrama del partido. Una cúpula de 26 miembros donde sólo figuran tres de los ocho concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palma.