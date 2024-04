Los amigos de Irán son los socios de Sánchez en el Consejo de Ministros

No es ningún secreto que en el Consejo de Ministros se sientan personas próximas a la organización terrorista Hamás y a Irán. Sin ir más lejos, la asociación Al-Yudur Juventud Palestina, integrada en el movimiento Masar Badil, comulga con el ala comunista del Gobierno de Pedro Sánchez. O el ala comunista del Gobierno de Pedro Sánchez comulga con Masar Badil, que viene a ser lo mismo. Está por escuchar una condena de Sumar al ataque iraní contra Israel, pero ya hemos leído como esta organización próxima a Sumar ha dicho, tras el ataque, que «Irán es un ejemplo». Al-Yudur Juventud Palestina forma parte de dicho movimiento junto a Samidoun, la red de «presos políticos» que opera en España pero que ha sido prohibida en Alemania por jalear a Hamás; el colectivo de brigadas internacionales Unikadum y el de mujeres palestinas Alkarama. Todo ellos son próximos a Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En un comunicado fechado el pasado martes, Al-Yudur Juventud Palestina manifestó su respaldo a la acción bélica del régimen de los ayatolás. «Apoyamos y saludamos la resistencia iraní, así como la de todo el Eje de la Resistencia en su honorable empeño internacionalista y popular. Sois un ejemplo para esa izquierda occidental desnortada que habla sobre las revoluciones ajenas, pero no parece decidida a colaborar con ellas ni a empezar las suyas propias». No sólo justifica el ataque, sino que lo celebra: «Irán ha avisado del ataque» y «ha destruido con éxito dos bases militares sionistas, una en Galilea (norte de Palestina) y otra en el Naqab (desierto del sur de Palestina)», dirigiéndose también contra «asentamientos clave». «Si hubiera querido causar simplemente daño militar hubiera lanzado un ataque mucho mayor, para el cual está más que preparado, y sobre todo, no habría avisado», sostienen.

No es de extrañar, pues, que Pedro Sánchez -sin llegar a tanto, por supuesto- se negara a condenar en su primer tuit el ataque iraní. Es lo que tiene depender políticamente de los amigos de Teherán.