El Gobierno socialcomunista ha sacado pecho por la reducción de 76.782 parados en diciembre y por la disminución de 782.232 desempleados en el conjunto de 2021. Pero el Ejecutivo omite un pequeño detalle: que hay 727.210 desempleados reales no incluidos en las cifras, una cantidad que sitúa el número de parados cerca de los 4 millones. España tiene una tasa de desempleo que dobla a la de la zona euro y cuatriplica de largo a la de Alemania, pero Pedro Sánchez ha decidido alardear de una mejora que lo que en realidad demuestra es que en empleo somos los últimos de la UE. Y eso que prácticamente todo el trabajo que se crea es público.

En las cifras oficiales se oculta un brutal contingente de desempleados reales que no aparecen en las estadísticas exhibidas por el Gobierno. Se omiten 215.007 parados recogidos en otro apartado estadístico denominado eufemísticamente «otros no ocupados»; no incluye a 281.353 buscadores de empleo «con disposición limitada»; saca de la estadística a 122.672 «trabajadores en ERTE» y pasa por alto los 108.178 «autónomos en cese de actividad». Si los sumamos todos, el resultado es de 727.210 desempleados reales no incluidos en el anuncio triunfalista del presidente del Gobierno. Que sumados a los 3.105.905 declarados por el Ejecutivo socialcomunista dan un total de 3.833. 115. ¿Dónde está la recuperación del empleo? Y es que la UE ni siquiera acepta como dato homologado el exhibido por el Gobierno, el del paro registrado, sino que es la EPA (Encuesta de Población Activa) la que se homologa en Europa.

No están las cosas para sacar pecho y los fuegos artificiales lanzados por el Gobierno para celebrar que en 2021 estamos mejor que en 2020 -marcado brutalmente por la pandemia- son una grosera y fatua explosión de triunfalismo. La realidad no está para tirar cohetes y la fiesta que se ha montado Pedro Sánchez con las cifras demuestra hasta qué punto lo único que funciona en el Ejecutivo es la propaganda.