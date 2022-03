Si alguien pensaba que las vías de financiación extra del PSOE habían terminado, se equivoca. Gracias a un esquema de triangulación de dinero entre un chiringuito público llamado GIAHSA y la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, el PSOE ha logrado una financiación desde 2013 de 2,1 millones. La vía de financiación sigue abierta -el grifo no se ha cerrado- y el escándalo crece. Y es que los mecanismos de financiación extra para el PSOE continúan. Vayamos al detalle: GIAHSA logra una serie de ingresos anuales, que traslada en parte a su accionista, la mancomunidad, que, a su vez, remite a los grupos políticos presentes en su pleno y, en el caso del Grupo Socialista, se derivan en una parte más que considerable a las propias arcas del PSOE. En suma, como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

Las sumas de dinero anuales que han llegado a la contabilidad del Partido Socialista gracias a este mecanismo son más que notables: desde 253.382,64 euros en 2013 hasta 217.250 euros en 2020, último año contabilizado por completo. Año tras año hasta hoy. El esquema continúa en vigor. Las MAS (la Mancomunidad de Aguas y Servicios) fijó en su constitución la representación de los partidos políticos en el pleno de la entidad. Esa representación se hace en función del peso y presencia de los partidos en cada ayuntamiento, teniendo en cuenta la población y el voto ponderado de las formaciones políticas en cada localidad. En base a todo ello, se determina la asignación económica de los grupos políticos con representación en ese Pleno. Y el PSOE se lleva la mejor parte de la tarta. La fórmula es un chollo y ha servido para que las cuentas del PSOE engorden cada año. Los onubenses pagan el agua (por cierto, nada barata) y los socialistas se forran. Las aguas turbias del PSOE de Huelva apestan. Son aguas fétidas.