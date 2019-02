Los Presupuestos que nadie se cree

La pasada semana tuvieron lugar las comparecencias de Altos Cargos y de Instituciones relevantes solicitadas por los grupos en las diferentes Comisiones del Congreso de los Diputados. Una semana muy intensa con decenas de comparecencias que aclararon aún más, para el que no lo tuviera claro, la naturaleza de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Banco de España las arrancó con su Gobernador dejando en papel mojado los Presupuestos, advirtiendo que su institución no se cree el escenario de ingresos de los presupuestos y que, por tanto, no se cumplirá con el déficit del 1,3%. Los riesgos significativos de los que habló el organismo de Hernández de Cos son las trampas que tiene el presupuesto y que ya todo el mundo conoce: Los años de trece meses de recaudación de IVA que denunciamos desde el Grupo Parlamentario Popular, la imposibilidad de recaudar lo previsto con figuras impositivas como el impuesto a las tecnológicas o de transacciones financieras que aún no han ni arrancado sus trámites parlamentarios y que en el mejor de los casos no comenzarían a aplicarse, si son aprobados porque algunos socios del gobierno lo dejaron el aire, hasta la última parte del año. El Banco de España fue muy duro como lo fue la AIREF que calificó de improbable el cumplimiento de estos ingresos y usó argumentos similares.

Estas justificaciones que escuchamos dentro de la Cámara se suman a los que ya puso de manifiesto la Comisión Europea, o acaba de poner sobre la mesa FUNCAS en último término. Nadie cree estos presupuestos. Nadie cree que sean reales, si no una forma de financiar una macro campaña electoral del ‘Doctor Sánchez’ para las elecciones generales que algún día convocar. Los presupuestos fake de Sánchez y Montero son sin duda un gran engaño, vestidos bajo una capa de gasto social que no deja de ser gasto clientelar al que nos tienen acostumbrados cada vez que gobiernan. Unas cuentas que suben impuestos como el IRPF, sociedades o impuestos especiales como el del gasoil que afectará a más de 17 millones de españoles. Entre todos le pagamos a Sánchez el alquiler de La Moncloa en unos presupuestos que generan importantes desequilibrios entre unos españoles y otros, sencillamente porque van encaminados a contentar a sus socios más que a solucionar la vida y los problemas de los españoles.

Unas cuentas con una apuesta raquítica por la innovación cuando desde la oposición hacían elemento nuclear de ese punto, o que contiene un 57% de gasto social, exactamente igual que los últimos del Partido Popular. Se les llena la boca hablando de presupuestos sociales, cuando por la propia evolución del gasto en Seguridad Social en pensiones cada presupuesto será a partir de ahora el más social de la historia a términos constantes. Unos presupuestos que vuelven a discriminar a mi tierra, Extremadura, donde se invierte lo que se dejó de invertir el año pasado y se retrasa la construcción del AVE a 2026 invirtiendo cero euros en el tramo castellano manchego. Unos presupuestos que costarán unos 300 euros en impuestos adicionales a cada español de media. Unos presupuestos que no mejorarán la vida de la gente, más al contrario y como nos tiene acostumbrado el socialismo, serán unos presupuestos que en plena desaceleración económica serán perjudiciales.

Sánchez en su huida hacia adelante, pactando estas cuentas con la extrema izquierda , con los golpistas en Lledoners, con los nacionalistas y no con los españoles vuelve a demostrar que su único afán es seguir en las nubes a costa de todos, que su único objetivo es mantenerse en el sillón sin convocar elecciones aunque tenga que presentar unos Presupuestos que son un lastre para nuestro crecimiento económico. Lo vivimos con Zapatero en 2010 y lo volveremos a vivir en 2019 con Sánchez si estos presupuestos se aprueban. Daremos la pelea para que no sea así.