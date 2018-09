Sánchez: un bombero torero metido en política

Manolete, ¿si no sabes torear para que te metes? Esta frase tan taurina se puede aplicar a los menos de 100 días de Sánchez al frente del Gobierno de España. La primera medida de Sánchez fue sacarse una foto en gafas de sol en el avión como si estuviera en la película ‘La Ciudad no es para mi’. La segunda fue coger el avión privado para ir a un concierto, digno de la película ‘Cateto a babor’. Pero, sin duda, el filme en el que más pega es ‘El silencio de los corderos’, donde las víctimas del terrorismo y los españoles en general tenemos que aguantar como se nos burla y se nos roba España, mientras ETA y los golpistas siguen en sus escaños y los demás perdiendo.

Más títulos como director incluidos en esta película que está representando en menos de 100 días: ‘Atrápalos como puedas’, donde los batasunos acosan a la Guardia Civil. Hay que proteger y cuidar a nuestros ángeles de la guardia. Aquellos que, sin ir más lejos, salvaron mi propia vida: mi querida Guardia Civil. Más películas de Sánchez: ‘No me chilles que no te veo’, en la que el presidente no se dio cuenta cuando estuvo en Cataluña de las ofensas al Rey. Rato, porque las vio todo el mundo menos él.

Sánchez es ‘El Graduado’, donde sus mayores son Podemos y aquellos que quieren romper España. Veremos como acaba la escena. Sánchez está en ‘Pacto con el diablo’, un hombre obsesionado por mantenerse en el poder. También quiere ser ‘El lobo de Wall Street’, comiéndose la herencia económica tan positiva del Gobierno del Partido Popular. España va en caída y no veo atisbos de mejora con el Okupa de La Moncloa. Menos samba y más trabajar. ‘Memorias de África’ y humanidad con los que vienen a España en patera obligados por las mafias y por buscar un futuro mejor para sus hijos. Claro que sí, pero primero ayudar a los españoles que están muchos en una situación económica muy difícil y dejar de ser usted, señor Sánchez, un ‘Pirata del Caribe’ y, así, mantener una política de inmigración ordenada donde se evite el efecto llamada y se ordene y regule la llegada a España.

‘El show de Truman’ es la gestión en Televisión Española donde parece más ‘Sonrisas y lágrimas’, pues la purga entre los profesionales que ahí trabajan o trabajaban es escandaloso. A este paso, no va a quedar nadie. Es lo que pasa cuando das al de La Tuerka peso en esas decisiones. Mejor quédese en ‘La Playa’, señor Sánchez, pues así nos evitará a los Españoles un ‘Titanic’. Esto me recuerda haberlo vivido antes, un poco como la película ‘Atrapado en el tiempo’. ZP ha vuelto y con ganas de liarla. La versión de Sánchez es más joven. Espero no ser el ‘Único testigo’ y que mas gente vea esto y echemos, con la ley en la mano, en forma de nuevas elecciones al okupa de la Moncloa.