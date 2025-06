Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado a la Policía Nacional de racismo por cachear a «jóvenes de rasgos latinos» en un control aleatorio. Concretamente, se refieren a los agentes encargados de vigilar el orden público durante la fiesta de San Isidro el pasado 9 de mayo en Madrid.

Verónica Martínez, Enrique Santiago, Lander Martínez y Alda Reca, diputados de la formación magenta, han presentado en el Congreso una pregunta para respuesta por escrito del Gobierno sobre la «valoración de la actuación de la Policía Nacional el día 09/05/2025 en la Pradera de San Isidro relativa al cacheo de un centenar de jóvenes, hombres y mujeres, con rasgos latinos frente a la tapia del Cementerio de San Isidro».

En ella, se refieren a un control aleatorio que realizaron los agentes entre los asistentes al acto, como subraya el escrito de la formación coaligada con el PSOE. Y detallan que esta intervención tuvo lugar sobre las dos de la mañana. En esa actuación, los policías escogieron al azar a diferentes ciudadanos que participaban en la fiesta.

Sumar se queja de que la mayoría de los asistentes seleccionados para ser cacheados era «un centenar de jóvenes, hombres y mujeres, con rasgos latinos». El partido de Yolanda Díaz lamenta que la elección de los ciudadanos inspeccionados se respondía al «uso de perfiles raciales». Estas personas realizaban un «posterior cacheo delante de todo el mundo frente a la tapia del Cementerio de San Isidro».

Desde el partido de Díaz se subraya que «varios jóvenes que protestaron de manera absolutamente pacífica ante esta actuación policial fueron identificados». El partido magenta cree que la «actuación no parece corresponder a un protocolo adecuado y no discriminatorio de actuación policial».

Como consecuencia de ello, Sumar ha instado al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a «investigar los hechos» y «abrir expediente» a los agentes «que llevaron a cabo dicha actuación», así como «a los mandos policiales».

En su iniciativa, los diputados colegas de Yolanda Díaz preguntan al Gobierno «qué justificación encuentra el Ministerio del Interior para que los agentes hayan llevado a cabo una actuación que pareciera responder al uso de perfiles raciales». También exigen conocer cómo «valora el Ministerio del Interior los hechos ocurridos».

«¿Qué medidas va a tomar el Ministerio del Interior ante las denuncias ciudadanas sobre la realización de identificaciones policiales por perfiles raciales?», interroga el grupo de parlamentarios de Sumar.

Sumar contra los cuerpos de seguridad

No es la última vez que el partido de Yolanda Díaz ha lanzado iniciativas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El partido magenta señaló hace unos días a los agentes de la Guardia Civil de servicio en las Islas Baleares por no hablar catalán. Sumar advertía al Ejecutivo de Sánchez, del que forma parte, que si la Benemérita no atiende a los ciudadanos en la lengua cooficial del archipiélago se trataría de una «infracción muy grave» que podría conllevar hasta seis años de suspensión de empleo.

Pero, además, consideraban que por no atender a una persona en catalán podría darse una «conducta discriminatoria por razón de lengua» que consideran como «falta muy grave».

La Ley Orgánica 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil recoge que las faltas muy graves pueden llegar a implicar: