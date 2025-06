Comunicado de Roberto Brasero por el giro radical que está a punto de llegar: «El lunes…»

Roberto Brasero lanza un importante comunicado ante un giro radical, por lo que está a punto de llegar este mismo lunes. Tal y como nos advierte este experto en el tiempo, deberemos estar preparados para una situación que realmente pone los pelos de punta. Este mes de junio no podía empezar de peor manera, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no habíamos ni esperado.

Son días de ver un poco mejor qué es lo que nos está esperando, de la mano de una serie de detalles que, pueden acabar marcando una situación del todo inesperada. Este mismo lunes tocará ver qué es lo que puede pasar en unos días en los que quizás hasta el momento no pensábamos que podríamos empezar a ver llegar en unos días cargados de actividad. Este experto no duda en darnos más de una sorpresa inesperada. El cambio de mes parece que no será como pensábamos, sino más bien todo lo contrario. Llega un giro radical que literalmente puede tirar por tierra todos nuestros planes.

Está a punto de llegar un giro radical

Será mejor que aprovechemos al máximo estos días en los que parecerá que el mal tiempo se acaba convirtiendo en una realidad para la que quizás no estamos del todo preparados. Tenemos por delante una serie de situaciones totalmente inesperadas que parecen una parte más de un cambio radical que puede ser impresionante.

Después de un fin de semana en el que el buen tiempo ha sido el gran protagonista, con unas temperaturas que han ido en aumento y nos han dejado un gran cambio por delante. Vamos a tener que enfrentarnos a algo muy diferente. Tendremos que ver llegar una semana en la que esas lluvias del todo imposibles de intuir después de estos días, volverán a ser una realidad.

Afrontaremos una situación de cambios que puede acabar siendo lo que nos haga pensar en un giro de guion para el que todo puede ser posible. Habrá llegado ese día en el que el mal tiempo vuelva con fuerza y acabe convirtiéndose en nuestra peor pesadilla.

Roberto Brasero se ha visto obligado a lanzar un importante comunicado para el que quizás no estamos del todo preparados.

El lunes llega un cambio de tiempo, según el comunicado de Roberto Brasero

Uno de los máximos expertos en el tiempo en nuestro país, Roberto Brasero no duda en lanzar un importante comunicado, ante lo que tenemos por delante. Son días en los que tendremos que afrontar una serie de cambios que pueden ser esenciales y dejar algunas novedades destacadas.

Tal y como nos explica desde su canal de El Tiempo en Antena 3: «Para el domingo, un panorama similar. A partir de mediodía irán creciendo nubes de evolución en el interior de la Península, y son probables precipitaciones y tormentas en el extremo norte, entorno de la Ibérica, este y norte de la meseta Norte y zonas aledañas, con la posibilidad de que sean tormentas localmente fuertes en el alto y medio Ebro, Pirineos y la Ibérica. Además, en otras zonas de la mitad norte y el sureste podríamos tener de nuevo tormentas secas con fuertes rachas de viento. Las temperaturas mantendrán valores elevados para la época en buena parte de la Península y medianías de Canarias, aunque ya no subirán más, salvo en el Ampurdán, donde sí tenemos un ascenso. Y ya en Galicia y las comunidades del Cantábrico podrán bajar acusadamente las máximas, sobre todo en interior: en Oviedo puede que no pasen de 18° el domingo».

Siguiendo con la misma explicación: «El domingo, con inicio del mes de junio, comienza también el llamado verano climatológico. Como ya hemos explicado en ocasiones anteriores, en climatología las estaciones tienen que seguir trimestres exactos que permitan comparar unos con otros. En el caso del verano se trata del trimestre de junio, julio y agosto, por eso podemos decir que este domingo comienza el verano en términos climatológicos, pero el tiempo será propio del pleno verano, como si en lugar del mes de junio comenzase ya el de agosto. Ese es el tiempo que hemos tenido hoy y el que tendremos todo el fin de semana. La semana que viene debería ser distinta, porque el lunes ya contemplamos una bajada por el oeste peninsular y el martes en la mayor parte de España, salvo el Mediterráneo, donde ahí podrían subir incluso algunos grados, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Pero en general, martes y miércoles serán días mucho menos calurosos, a la espera de que vuelvan a repuntar las temperaturas para el final de la semana que viene. Hará menos calor, pero el calor sigue».