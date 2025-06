Piastri se impone sin fisuras, Verstappen pierde los papeles y Alonso estrena los puntos en España

Oscar Piastri se llevó el Gran Premio de España por la vía rápida. El hombre de hielo no se dejó intimidar por el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, y logró su quinta victoria en el Mundial de Fórmula 1 2025. El de Red Bull innovó con una estrategia a tres paradas tras zamparse a Lando Norris y ponerse segundo en la salida, pero acabó perdiendo el podio con Charles Leclerc por entrar a boxes una cuarta vez y toparse con los neumáticos duros, una losa imposible de levantar. El holandés perdió los papeles y se llevó por delante a George Russell, que finalizó cuarto y por delante de él.

Patinazo de Red Bull y doblete de McLaren, el tercero del año con Piastri por delante de Norris justo en el fin de semana en el que muchos le querían dar por muerto por la imperceptible nueva norma de los alerones delanteros. El dominio del australiano parece intocable y este domingo agrandó su liderato. Mantuvo la pole, sostuvo a Verstappen en la primera vuelta y aunque en Barcelona es difícil escaparse ganó sin demasiados apuros, saliendo airoso incluso del sprint final a cinco vueltas.

Fernando Alonso celebró la sanción final de diez segundos a Verstappen por el trastazo a Russell y se llevó un meritorio noveno puesto que se tuvo que labrar desde lo más bajo de la fila. Remontada brutal del asturiano, que estrena su casillero con dos puntos superando una salida a la grava y a todos los pilotos de la zona trasera. Carlos Sainz sufrió y finalizó con un decepcionante decimocuarto lugar, tres más del decimoséptimo de salida.

Dentro de que la salida fue bastante limpia, Liam Lawson tuvo que tener su cuota de protagonismo chocando levemente con Alonso por detrás y Alex Albon se marchó por fuera tras un golpe tras el que cayó por detrás de Yuki Tsunoda. Por suerte, no hubo ningún daño para el asturiano, que comenzó a sufrir muy pronto siendo adelantado por Nico Hulkenberg. El héroe fue Verstappen, batiendo a Norris en un gran duelo hasta la primera curva para ponerse segundo.

Alonso remonta para acabar en puntos

Los equipos estaban muy exigidos en esta prueba de máxima degradación y Ferrari sólo esperó hasta la vuelta 10 para cambiar de posición entre Lewis Hamilton y Leclerc. El monegasco tenía mucho más ritmo y avanzó para acercarse al podio. Williams sorprendió a todos llamando a sus dos pilotos en el undécimo giro para cambiar no sólo las ruedas, sino también los alerones delanteros de Sainz y Albon.

La propia escudería de Sainz le dejó por detrás de Albon en el regreso a pista, pero esa no era la única mala noticia para los españoles, ya que Alonso bloqueó ruedas y se salió por la grava de Montmeló. Aparte de perder posición con Lawson y Bortoleto le quedó la duda de haber dañado el suelo y una goma blanda que Aston Martin dio por muerta poco después.

Pero el asturiano no se conformó y adelantó a Gabriel Bortoleto y a los dos Williams de una tacada. Pesadilla máxima para el equipo de Sainz, que retiraba el coche de Albon después de que Lawson le destrozase el segundo alerón delantero. No fue la última del neozelandés, que también embistió a Oliver Bearman por detrás chocando rueda con rueda. El inglés se salió por fuera, pero no pasó a mayores.

Piastri ya sueña

La bandera amarilla por el pinchazo de motor del Mercedes de Kimi Andrea Antonelli trastocó todo. Los pilotos se iban a boxes para una tercera parada, cuarta en el caso de Verstappen y además del terremoto del holandés, Hulkenberg, con un Sauber, adelantó a Hamilton para ponerse quinto. Sexto del inglés, con Isack Hadjar, Pierre Gasly y Alonso cerrando el top 10. Emoción final en Montmeló, que cierra su posible penúltima edición con un triunfo implacable de Piastri, que se encamina hacia su primer título de F1.