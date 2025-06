Antonio Balas, un héroe nacional. «Si muerto, mejor»

Jamás desde el inicio de la Transición había podido oír nada igual en boca de una fontanera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Lean.

–»Necesito material para acabar con Balas, el jefe de la UCO… Esto es prioritario, aunque , mejor muerto», le dice la fontanera al empresario huido y presuntamente delincuente Alejandro Haylin, al parecer, protegido políticamente por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). La obsesión de la estrecha colaboradora de Cerdán le insiste al fugado que necesita datos, todos los datos posibles, con los que poder destrozar la vida de Antonio Balas. A cambio, don Alejandro reitera que no dará nada si antes no se le garantiza «por escrito» que se le devolverá el dinero de la Hacienda Foral de Navarra y la Fiscalía se entrevista con él.

He tenido ocasión de preguntar al abogado amigo de la señora Leire Díez Castro, la matona, Jacobo Teijelo, cómo permitió que en su despacho profesional se dijeran este tipo de cosas y que los congregados funcionaran y se condujeran como una auténtica mafia. Teijelo me dijo que la matona no estaba hablando en sentido literal cuando habla de Balas, muerto, mejor…

Hace falta tener papo y poca vergüenza. Una cosa es el derecho a la defensa y otra cosa bien distinta montar esa opereta que avergüenza hasta a un cabrero de Las Hurdes. Hay que repetir hasta la saciedad el nombre de toda esta jarca, sus nombres y sus apellidos para no olvidarlos nunca.

El teniente coronel Balas continúa, por ahora, al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Cualquier ciudadano consciente debería dar su parabién en defensa del oficial superior de la Benemérita. Todos nos jugamos muchos en ese empeño.

Desde su fundación hace muchos años, la Guardia Civil ha coleccionado muchos héroes en su staff; Balas debe formar parte de ese olimpo español con gloria eterna. Pero antes debe finalizar su trabajo para poner ante sus responsabilidad (y más que posibles culpabilidades) a esos determinados jerarcas socialistas que se han terminado por creer que son de verdad.

¡Caiga quien caiga!