Mercadona revienta a Lidl y a Aldi con el plato típico de verano que parece casero y que cuesta menos de 5 euros

Con la llegada del calor, todos empezamos a buscar platos rápidos, fresquitos y que no nos obliguen a encender los fogones. Y ahí es donde Mercadona ha vuelto a dar en el clavo. Su ensaladilla rusa marca Hacendado se ha convertido en la reina del verano, ganándose un hueco fijo en las neveras de medio país. ¿El motivo? Tiene sabor casero, está lista para comer y cuesta menos de 5 euros. Imposible resistirse.

En plena batalla de supermercados, donde Lidl y Aldi compiten por ofrecer productos frescos y asequibles, Mercadona ha conseguido posicionarse con este clásico del verano que se acaba imponiendo en la mesa de muchos, durante la época estival. Su versión viene en formato de 500 gramos por solo 3,00 €, y también está disponible en tarrina de 250 g por 1,80 €, lo que la convierte en una opción imbatible en relación calidad-precio. Además, no es sólo una cuestión de precio. Esta ensaladilla sorprende por su sabor, su textura y sus ingredientes, que realmente recuerdan a una receta hecha en casa. No lleva gluten, se conserva fácilmente en el frigorífico y está elaborada con ingredientes sencillos pero efectivos. Vamos a repasar por qué está arrasando tanto y por qué parece que las otras opciones no parecen hacerle sombra.

El mejor plato del verano está en Mercadona

Una de las claves del éxito de la ensaladilla rusa Hacendado es que sabe a lo de siempre. Esa mezcla de patata cocida (40%), zanahoria (10%), huevo cocido (6%), atún (16%), guisantes (3%) y aceitunas verdes (3%), todo bien ligado con una mayonesa cremosa, da como resultado una textura suave, equilibrada y con ese punto de sal perfecto, haciendo de este clásico del verano, uno de los mejores platos preparados que puedes comprar actualmente en la cadena valenciana.

No es una mezcla pastosa ni insípida. Los trozos están bien definidos, la mayonesa es sabrosa sin resultar pesada y el atún tiene presencia sin robar protagonismo. Además, se nota que han cuidado los ingredientes: el atún va en aceite de girasol y está bien escurrido, lo que evita ese exceso de grasa que a veces arruina las ensaladillas industriales.

El resultado es un plato que puedes servir directamente del envase a la mesa y que nadie diría que no es casero. Ideal para comidas improvisadas, picnics, cenas de verano o incluso como entrante para una comida más completa.

Lista para comer y sin complicaciones

Otra gran ventaja es su practicidad. Esta ensaladilla viene ya lista para consumir. Sólo tienes que abrir la tarrina, servir y disfrutar. Perfecta para quienes no tienen tiempo (o ganas) de ponerse a pelar, cocer y mezclar ingredientes, pero tampoco quieren renunciar al sabor de una buena ensaladilla.

Además, se conserva en la nevera entre 1 °C y 4 °C, y una vez abierta aguanta bien durante 48 horas. Esto la hace ideal para tenerla en casa y recurrir a ella cuando no sabes qué hacer de cena o cuando llegan visitas inesperadas. Al venir en dos tamaños, puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades: la de 250 g para una comida rápida, o la de 500 g para compartir en familia.

Y para quienes tienen intolerancia al gluten, hay una buena noticia: esta ensaladilla está elaborada sin gluten, por lo que es segura para personas celíacas. Todo un punto a favor.

Una opción razonable desde el punto de vista nutricional

Aunque no deja de ser un producto preparado, esta ensaladilla no está nada mal en términos nutricionales si la consumes con cabeza. Cada 100 g aportan 211 kcal, con 17 g de grasa (2,6 g saturadas), 8,3 g de hidratos de carbono (solo 1,1 g de azúcares), 1,7 g de fibra, 5,5 g de proteínas y 0,87 g de sal.

Al estar hecha principalmente de vegetales (patata, zanahoria, guisantes), huevo y atún, su perfil es equilibrado y muy saciante. La mayonesa, aunque calórica, está bien dosificada y le da ese punto untuoso que tanto gusta. Eso sí, si estás cuidando tu línea, basta con controlar la cantidad: una ración de 150 g puede ser más que suficiente para una comida ligera.

También es interesante destacar que incluye ingredientes con beneficios para la piel y el sistema inmunológico, como el huevo y el atún, ricos en proteínas de alta calidad y ácidos grasos esenciales, así como la zanahoria, fuente de betacarotenos. En resumen, un plato que puede formar parte de una dieta equilibrada sin problema.

Mercadona gana la batalla del verano

Lidl y Aldi también tienen sus propias versiones de ensaladilla rusa, pero si hablamos de sabor, textura, disponibilidad y precio, Mercadona parece colocarse en cabeza, si hacemos caso de lo bien que se habla de ella en redes sociales y que además siempre se aconseja ir temprano a buscarla, antes de que se agote.

Así que ahora ya lo sabes, si buscas un clásico del verano, un plato rápido, sabroso, que aguante bien en la nevera y que no te complique la vida, esta ensaladilla es, sin duda, tu gran aliada. Y si además quieres ahorrar unos euros sin renunciar a comer bien, ya sabes dónde encontrarla.