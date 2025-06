Lleva 9 años de okupa en Canarias y hasta tiene la luz y el agua a su nombre: «Aún le faltan cositas, pero…»

Por norma general la okupación es un problema que escandaliza a los vecinos de Canarias, pero el canal de YouTube Esto puede salir mal ha entrevistado a una okupa muy particular. Yurena lleva nueve años de forma ilegal en una vivienda y está muy satisfecha.

Ella misma confiesa que le ofrecieron las llaves de la casa a cambio de una cantidad de dinero y que desde entonces vive allí junto a sus dos hijas. Según dice, los vecinos están contentos y hasta paga comunidad.

La casa okupada está en el barrio de La Paterna en Las Palmas de Gran Canaria. Sus dueños fallecieron sin dejar una descendencia muy clara, por lo que al parecer nadie la ha reclamado.

La okupa en Canarias que no considera que esté haciendo algo ilegal

Yurena lleva nueve años como okupa en La Paterna y, aunque sabe que no es lo ideal, está satisfecha con su modo de vida: «Tengo la luz y el agua a mi nombre. Pago mi comunidad. El que algo quiere, algo le cuesta. No nos lo ponen tan fácil como en otros países».

Por este detalle y sumado a que Yurena pagó a alguien indeterminado para que le diera las llaves de la casa, ella no se considera a sí misma un okupa. Sólo una persona que ha utilizado métodos alternativos para conseguir una vivienda para ella y sus hijas.

Ella misma relata cómo tomó la decisión: «Vivía con mi abuela. Tuve a mis dos hijas y el espacio de esa casa era reducido». Por ello dio el paso: «Tampoco tiré la puerta abajo. Me dijeron tengo la llave de esta casa, dame tanto y me la llevé».

Además, ella ha ido haciendo pequeños apaños, poniéndola a su gusto y dotándola de seguridad para que no tenga otros okupas, pero se queja de que no puede hacer todo lo que le gustaría: «La arreglé un poquito como pude. Es verdad que aún le faltan cositas, pero al no estar a mi nombre…».

Lleva nueve años de okupa, pero los vecinos están de acuerdo

Aunque puede que le falten detalles, Yurena ha relatado cuál es el estado de los propietarios y por qué parece que no reclaman la vivienda: «Supuestamente tenía sus dueños, pero llevaba muchísimo años cerrada».

«Según tengo entendido fallecieron y un sobrino que tenían se quitó la vida. Llevo ahí casi nueve años y de momento bien. Espero que nadie me eche. No creo que puedan conseguirlo porque bastante me costó y no molesto a nadie. Voy a lo mío», confesaba.

Habría que escuchar ambas versión, pero Yurena ha insistido en que «los vecinos están de acuerdo» con la situación y que hasta le ayudan si hay problemas: «El otro día intentaron meterse en mi casa unas chicas colombianas. Enseguida me llamó una vecina para avisarme».

Todavía enfadada, la okupa he explicado lo que sucedió: «Imagínate que llegan entrar en ese momento, ¿qué hubieran hecho? Tengo a mi perro ahí y todo. Fue a pleno día, a las cinco de la tarde. Los vecinos también están asustados porque fueron a lo salvaje».