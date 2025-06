Conmovedor: Rafel Pol, segundo de Luis Enrique, llora tras ganar la Champions tras la muerte de su mujer

El PSG se proclamó campeón de la Champions League por primera vez en su historia tras golear al Inter de Milán en la final. De hecho, fue la mayor diferencia en la historia de una final de Champions. Aunque, sin duda, una de las imágenes del partido fue la de las lágrimas de Rafel Pol, el segundo de Luis Enrique, tras el quinto tanto del conjunto parisino.

El mallorquín no pudo contener la emoción, ya que ha pasado recientemente por una tragedia como es la pérdida de un ser querido. Fue por eso por lo que tras el gol de Mayulu en el minuto 86 de partido, Rafel Pol se liberó y dejó que las emociones le invadieran y salieran a la luz. Las imágenes de la realización se centraron en él durante unos segundos después del tanto al ver que tenía lágrimas en los ojos.

Hace unos meses, en noviembre de 2024, el segundo de Luis Enrique perdió a su esposa después de que no pudiera superar una larga enfermedad. Fueron momentos muy difíciles para el balear, pero con el apoyo de todos sus compañeros del staff y de los suyos salió adelante y junto a Lucho ha llevado al PSG a conquistar la Champions que tanto ansiaban en Qatar desde que se hicieron con el club en 2011.

Six months ago, PSG assistant Rafel Pol lost his wife Raquel to a long-term illness.

Tonight he was overcome with emotion after helping PSG make history 🙏❤️ pic.twitter.com/BZZZ8LcaYm

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 31, 2025