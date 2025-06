Manuel Milanés, opositor del régimen comunista cubano y empresario afincado en Miami (EEUU), ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que ha afirmado que, durante su visita a España, la política económica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha recordado a Cuba: «Yo prendí la televisión ayer en el hotel y no duré ni cinco minutos. La apagué. Me parecía que estaba en Cuba».

Pregunta.- ¿Qué impresiones te llevas de España?

Respuesta.- Son emociones encontradas, porque he tenido la posibilidad de tener encuentros con catedráticos, como el profesor Bastos, que tienen muy claras las ideas que yo quiero comunicar. Claro, llego aquí, veo que me dan herramientas, me dan libros, me dan conferencias… Yo me nutro y me siento en mi casa. Por eso siento alegría por estar en sitios como en las Xuntanzas del Xoán de Lugo, en Galicia, o en el Instituto Juan de Mariana.

Pero también me voy con mucha tristeza, porque estoy empezando a sentirme como me sentí a finales de los 90 con los venezolanos. Yo recuerdo que le decía a los venezolanos: van a estar peor que nosotros, eso es comunismo. Me decían: No, hombre, no. En Venezuela hay una derecha fuerte, tenemos dinero, tenemos petróleo… A Chávez lo quitamos cuando queramos. Mira Venezuela, ¡qué terrible lo que está pasando! Es lo mismo que en Cuba. Yo me siento mal porque estoy viendo demasiado socialismo aquí.

Yo encendí la televisión ayer en el hotel y no duré cinco minutos. La apagué. Me parecía que estaba en Cuba. Es un proselitismo político, anuncios políticos… Eso es dinero público, el Estado promoviendo con dinero de los contribuyentes para poner más socialismo. Eso es lo peor y eso está ahí.

«Me voy de España preocupado porque he visto mucho socialismo», declara Manuel Milanés

Lo que más me preocupa es que se normaliza. En el momento en el que ustedes, los españoles, vean eso como algo normal, ya perdieron. Es terrible, porque para nosotros España sigue siendo la madre patria. No me voy muy contento con lo que está pasando a nivel político en España. Me voy con esperanza porque los veo a ustedes, pero a nivel general pienso que hay mucho socialismo y eso es bien preocupante.

P.- ¿Qué opinas sobre la intervención de Sánchez en la economía?

R.- Esto es un clásico. Es el Manifiesto Comunista de Carlos Marx. Marx describió que, para llegar al comunismo, primero había que tomar el poder por la forma que fuera y después empezar a socializar la economía. Eso es lo que están haciendo. Están en la transición del libre mercado al comunismo. Ahora lo que pasa es que es un socialismo suave, un socialismo actual, socialismo bonito que no reprime. Entonces, la gente lo ve más suave, como un socialismo con anestesia, pero es socialismo.

«Atención, españoles, que no les pase lo que a los venezolanos. No subestimen a los socialistas», advierte Manuel Milanés.

Yo vengo del futuro en España. Atención, españoles, que no les pase lo que a los venezolanos. No subestimen a los socialistas. Ellos tienen mucha habilidad para engañar. Como siempre, son promesas, es el cielo en la tierra. Recuerden que el socialismo es una religión atea que promete el cielo en la tierra.

Están yendo contra el trabajo, contra el ahorro, contra todo. La gente dirá: Mejor que lo tenga el Estado mientras a mí me dé un cheque. Terrible. Van a bloquear una sociedad que va a producir vagos, no va a producir ningún incentivo, como lo estoy viendo, lamentablemente. Ese espíritu español de trabajo, de esfuerzo, de capitalismo… No lo vi mucho fuera de la academia. En la academia lo estoy viendo, pero en la calle tengo miedo, me siento mal con eso.

Léanse el Manifiesto Comunista. Así lo describe Carlos Marx. El teórico del comunismo así lo dijo. Primero, llegar al poder y, después, nacionalizar todas las empresas para socializar la economía. Es socialismo puro y duro, no es socialdemocracia, es socialismo lo que está pasando. Yo no quiero ser alarmista ni caótico, pero claro, yo lo veo. Fidel lo hizo más brusco porque tomó el poder por las armas y, al tenerlas, lo impuso.