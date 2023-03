Sorprende en el Día del Padre con estas 3 ideas perfectas y rebajadas en PcComponentes

¿Llevas tiempo buscando el regalo perfecto para regalarle a tu padre pero todavía no has tienes nada? PcComponentes te lo pone muy fácil con una amplia gama de productos para el Día del Padre. Pero si eres de los que les cuesta decidirse, no puedes perderte estos 3 productos con los que triunfarás seguro.

Estas tres opciones son: el smartwatch Leotec MultiSport Bip 2 Plus, un reloj inteligente que une resistencia, versatilidad multisport, las mejores prestaciones y medición exacta de los parámetros de salud; el altavoz Nest Mini, que incluye control por voz y compatibilidad con Spotify y otras plataformas; y los auriculares inalámbricos Razer Barracuda X diseñados para escuchar música o disfrutar del sonido de tus juegos preferidos.

Con estas tres ideas, le darás una grata sorpresa a tu padre en un día tan especial. A continuación, te contamos más detalles sobre cada uno de estos productos.

El smartwatch Leotec MultiSport Bip 2 Plus consta de una magnífica pantalla de 1,4″ completamente táctil y a color. También dispone de un acabado bonito, con correas de silicona que se pueden intercambiar y que cuentan con un diseño moderno y atractivo. Con este reloj se puede controlar de forma rápida y segura el nivel de oxígeno en sangre en el cuerpo.

También es posible monitorizar las pulsaciones del corazón y llevar un registro automático de estas en tiempo real mediante la aplicación móvil sincronizando los datos periódicamente. Así se evitan esfuerzos innecesarios y se mantiene un ritmo de vida activo. Este reloj lleva un chipset RTL8762CK que garantiza un funcionamiento del dispositivo fluido constantemente y una gestión más eficiente de los recursos del sistema aumentando la duración de la batería.

Es ligero y resistente y permite recibir notificaciones de Whatsapp, Facebook, Twitter, llamadas y más. Lo más importante es que, respecto al cuidado de la salud, este smartwatch permite monitorizar el ritmo cardíaco 24 horas las, monitorizar el sueño, la distancia recorrida, cuenta las calorías quemadas y hace la función de oxímetro.

Con este smartwatch tu padre llevará la mejor tecnología en su muñeca. Aprovecha ahora el 33% de descuento disponible en la web de PcComponentes.

Comprar en PcComponentes por ( 38,99 ) 25,99 euros

Con el altavoz Nest Mini se puede disfrutar de un sonido potente y definido, además de que cuenta con un reconocimiento de voz mejorado. Con él, es se puede reproducir música y otros contenidos de tus aplicaciones favoritas mediante el control por voz que incluye.

También, este altavoz, tiene la posibilidad de colgarlo en la pared gracias al soporte de pared que tiene integrado, así la colocación en cualquier espacio resulta muy sencilla.

Está hecho a base de botellas de plástico recicladas por lo que es totalmente sostenible. Cabe destacar que, cuando te acercas al altavoz, se iluminan unos LED para que puedas ver los controles de volumen y así controlarlos cómodamente.

Hazte ahora con este altavoz que tiene un 35% de descuento y permite que tu padre disfrute de un sonido excepcional.

Comprar en PcComponentes por ( 59 ) 37,89 euros

Los auriculares inalámbricos Razer Barracuda X incluyen conectividad Wireless USB de tipo C multiplataforma, con una conexión superrápida y que permite disfrutar de un audio sin interrupciones.

Cuenta con un diseño ergonómico hecho para estar horas jugando, sin embargo, también son lo suficientemente portátiles como para que se puedan llevar a cualquier lugar. Además, son realmente cómodos gracias sus almohadillas de espuma viscoelástica y auriculares giratorios que aportan el ajuste perfecto.

También incluyen un diafragma de 40mm Razer TriForce capaz de potenciar agudos, medios y graves excepcionales y nítidos, aportando de esta forma una mayor inmersión en el juego y una experiencia de escucha de música y vídeos más dinámica. También incluyen un micrófono cardioide Razer HyperClear extraíble optimizado para eliminar el ruido ambiente y ofrecer una captura de voz mejorada durante el juego.

Consigue estos auriculares, disponibles con un 30% de descuento y regala la mejor tecnología por el Día del Padre.

Comprar en PcComponentes por ( 99,99 ) 69,99 euros

Sorprende a tu padre en un día tan especial con uno de estos 3 productos que ahora puedes encontrar con descuento en la web de PcComponentes.

Política comercial okshopping