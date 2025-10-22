Móntate un cine en cualquier parte con este proyector portátil certificado por Netflix: tiene 4K y un descuentazo del 31%

Tienes ganas de disfrutar de una auténtica experiencia de cine en casa, y sabes que con una TV enorme no es suficiente. Toca dar el siguiente paso, y no tienes que gastar una fortuna en ello, porque tienes el Mini proyector portátil WiMiUS P61 Pro rebajado a 172 € (antes 249 €). Un proyecto certificado por Netflix que te puedes llevar a cualquier parte, que emite imagen a 4K con sonido 3D sin altavoces, pero que además se conecta a todo tanto por cable como sin cable. Es de lo mejor en relación calidad/precio.

Pensado para llevártelo a cualquier parte, tanto dentro como fuera de casa, con una buena calidad de imagen y de sonido, es lo que necesitas si quieres vivir una experiencia mucho más inmersiva al ver películas o series, o incluso al jugar a videojuegos. Te adelantamos que te va a enamorar.

Por qué lo recomendamos

Tiene licencia oficial de Netflix, garantizando la plena compatibilidad de esta y las principales plataformas de streaming.

Emite a resolución 1080p compatible con 4K.

Pesa solo 690 gramos y tiene un asa para que puedas llevarlo y colocarlo donde quieras.

Incluye Bluetooth, Wi-Fi y ofrece hasta sonido envolvente 3D sin altavoces externos.

Mini proyector portátil WiMiUS P61 Pro

La clave del Mini proyector portátil WiMiUS P61 Pro es que ofrece casi las mismas prestaciones que un proyector fijo, pero con el extra de la movilidad. Su sisteme de autoenfoque encuadra la imagen perfectamente en la pared o superficie que detecte sin tener que hacer ajustes manuales, aunque te permite configurar el zoom para aprovechar mejor el espacio. Aun así, lo más atractivo de su propuesta es que viene con Wi-Fi y Bluetooth integrados para poder no solo acceder a plataformas de streaming directamente, sino también reproducir cualquier contenido multimedia o conectar otros dispositivos externos sin necesidad de cables. Es un todo en uno compatible con iOS Cast y Miracast, con asa y que brinda una experiencia sobresaliente.

Es lo que necesitas si viajas y quieres disfrutar de tus películas y series como en un cine, o si quieres montar algo más que una simple pantalla en casa pero no quieres hacer el gran gasto que supone un proyector profesional. No te va a decepcionar, y mucho menos a ese precio.

Esto opinan quienes lo tienen

Este proyector portátil tiene una valoración casi perfecta en Amazon (4,9 sobre 5), ya que todos los usuarios están más que satisfechos con su relación calidad/precio. Puedes ver algunas reseñas a continuación:

«Este proyector me ha encantado, no solo por su tamaño y peso ligero, poco más de medio kilo, que hace que lo pueda transportar a todos lados, si no también por su calidad tanto de imagen y sonido y por todo lo que ofrece»

«Este proyector ofrece una relación calidad-excepcional. La proyección es clara, grande y nítida, con un muy buen sonido y una conectividad con el móvil, altavoz también excelente.»

«Me ha sorprendido muchísimo por todo lo que ofrece en un formato tan pequeño y manejable.»

Comprar en Amazon por ( 249,99 € ) 172,98 €

Cómpralo ya aprovechando esta oferta y, además de ahorrar más de 70 € en su compra, ahorrarás en esperas si eres de Amazon Prime. ¡Podrás recibirlo con envío gratuito en solo 24 horas!

