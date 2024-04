HP tira el precio de este ordenador portátil gaming top ventas: ¡aprovecha ya los 600€ de descuento!

Te has cansado de que tus juegos favoritos no funcionen bien en tu PC y quieres dar un salto de calidad y tecnología sin precedentes. Estás buscando ordenadores portátiles gaming, pero no hay nada que te convenza por los altos precios que tienen. HP tiene algo que te va a interesar gracias a su gama de ordenadores Omen para gamers. Una familia de ordenadores portátiles que se dedican a ofrecer las mejores prestaciones a los precios más competitivos, con ofertas tan interesantes como la que vas a encontrar aquí.

Solo por tiempo limitado, y solo en la tienda oficial de HP, tienes la oportunidad de comprar el Portátil Omen Transcend 16 con un descuento del 25%. Una rebaja de 600 € con la que no tienes que pagar los casi 2500 € que cuesta normalmente. Es un equipo potentísimo del que te vamos a contar mucho más a continuación. Así que sigue leyendo para descubrir por qué, con ese precio rebajado a menos de 1900 €, estás ante una auténtica ganga tecnológica.

Comprar en HP por ( 2499 ) 1899€

Procesador Intel Core i7 de 13ª generación con 30 MB de caché y 16 núcleos capaces de llegar a los 5 GHz gracias al Turbo Boost de Intel, tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070 con 8 GB dedicados y la mejor tecnología de inteligencia artificial para la mejora de gráficos y rendimiento, y 32 GB de memoria RAM DDR 5 a 4800 MHz de velocidad. Es imposible no hablar del Portátil Omen Transcend 16 y no pensar en él como uno de los mejores ordenadores portátiles gamer que hay en el mercado.

No hay especificación en la que no despunte. De hecho, basta con ver su disco duro SSD de 1 TB NVMe para darse cuenta de que no solo quiere ofrecer lo máximo en rendimiento, sino también en almacenamiento y experiencia de usuario. Tiene unas velocidades de lectura y escritura que van a la misma velocidad que el resto del equipo, acabando con las esperas por los tiempos de carga casi por completo.

Tiene una pantalla WQXGA de 16 pulgadas con un tiempo de respuesta de solo 3 ms y una tasa de refresco de hasta 240 Hz, lo que garantiza una experiencia visual ultranítida y totalmente fluida. Por supuesto, tampoco se queda atrás a nivel de conectividad, ya que cuenta con el mejor Wi-Fi 6E y la tecnología Bluetooth 5.3 más avanzada, junto con un enorme repertorio de puertos Thunderbolt 4, USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45 y jack para auriculares y micrófonos.

Y todo esto, en un grosor de menos de 2 centímetros, un peso de 2,16 kg y con una autonomía que puede alcanzar las 6 horas y 45 minutos sin carga. El Omen Transcend 16 aspira a ofrecer lo máximo en todos los frentes, por eso utiliza un avanzado sistema de refrigeración que reduce el ruido y la temperatura para maximizar su eficiencia y su vida útil, o el sistema de altavoces Bang & Olufsen que brindan una inmersividad absoluta, o mejor aún, un descuentazo que deja su precio en solo 1899 €. Es un equipo perfecto para jugadores.

