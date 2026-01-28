La nueva aspiradora sin cable de Dyson: tiene 1 hora de autonomía, no pierde potencia y cuesta 100 € menos

Lo sabemos. Limpiar los suelos de casa es de lo más pesado. Pero puede dejar de serlo si cuentas con las herramientas adecuadas, o lo que es lo mismo, con la Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone. Este aspirador es el más potente de su gama, con 150 AW de potencia de succión en tan solo 2,7 kg de peso, diseño convertible en aspirador de mano, tecnología antienredos y, lo mejor de todo, un precio rebajado a tan solo 299 €.

Si tienes mascotas en casa, si tienes moquetas, si tienes varias plantas, si vives en un piso pequeño… Da igual. Esta aspiradora sin cable va de maravilla siempre.

Por qué la recomendamos

Sus 150 AW de potencia de succión se mantienen constantes hasta que se queda sin batería.

El cepillo Motorbar que trae: desenreda el pelo y lo aspira sin problemas.

La batería se puede cambiar por otra rápidamente para aspirar más tiempo.

Tiene el sistema Root Cyclone, que atrapa mucha más suciedad incluso en alfombras o moquetas.

Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone

Probablemente, lo más sorprendente de la Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone es lo fácil que hace la limpieza de los suelos. Pesa solo 2,7 kg, así que es muy manejable, y con esa potencia de succión, no hay nada que se le resista. ¿Tienes perros en casa? No hay problema, porque el cepillo Motorbar aspira su pelo sin ni un solo enredo, y con esa autonomía de 60 minutos vas a poder limpiar tu casa entera de una sola pasada. Aunque también la puedes usar para sofás, muebles o tu coche gracias a los cabezales intercambiables que trae, que permitan convertirla en aspiradora de mano. Además, con su batería intercambiable puedes poner otra rápidamente y seguir limpiando en cuestión de segundos.

Su versatilidad es lo que hace que esta aspiradora sin cable sea perfecta para hogares grandes y pequeños, con suelos duros o de alfombra. Da igual cómo sea tu casa, va a limpiar mejor que ninguna.

¿Tiene buenas reseñas?

Como podrás leer a continuación, las reseñas de este aspirador sin cable son muy buenas. A los usuarios les gusta especialmente su potencia y su autonomía, ya que da para sesiones de limpieza intensas e ininterrumpidas:

«Tiene más potencia, lo que hace que aspire de forma más eficiente y en menos tiempo, además me ha durado muchísimo la batería.»

«Ha superado mis expectativas: en potencia, comodidad y versatilidad. Lo recomendaría sin dudar a quienes buscan un aspirador eficaz y práctico para el día a día.»

«Este aspirador escoba facilita la limpieza rápida y eficaz de la vivienda. Su motor es más silencioso que mi antiguo aspirador escoba y mucho más potente. Atrae el polvo incluso 10 cm antes de pasar por una zona. Su depósito tiene bastante capacidad.»

Cómprala hoy y la recibirás en un plazo máximo de 72 horas con gastos de envío gratuitos. Dyson te ofrece esto, junto con el descuento, y la posibilidad de financiar la compra en 6 meses. ¡Tú decides!

